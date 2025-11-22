Автор песен мюзикла «Злая» Стивен Шварц рассказал о планах создания спин-оффа

Композитор Стивен Шварц, написавший музыку и тексты к мюзиклу «Злая», в интервью The Ankler поделился, что он и сценаристка фильма Винни Хольцман обсуждают новые проекты в рамках вселенной.
По его словам, они «сейчас работают над идеями, которые не являются сиквелом „Злой“, поскольку история Глинды и Эльфабы кажется завершенной». Шварц добавил: «Но есть и другие аспекты, которые можно исследовать. Например, у Грегори Магуайра, автора оригинального романа, есть еще несколько книг. Но есть и другая идея, которую мы с Винни обсуждаем: не сиквел, а дополнение. Так я бы это назвал».
На вопрос о возможности продолжения истории героинь Арианы Гранде и Синтии Эриво он ответил: «Если бы кто-то придумал продолжение, которое имело бы оправдание, помимо простого заработка денег, — конечно. Но сейчас никто не представил идею, которая, на мой взгляд, заслуживала бы реализации».
Мир «Злой» и «Волшебника страны Оз» Шварц назвал вселенной, сравнимой со «Звёздными Войнами»: «Это богатая вселенная — как „Звездные Войны“, которая породила множество смежных проектов, и некоторые из них сами по себе по-настоящему прекрасны».
Вторая часть дилогии Джона М. Чу — фильм «Злая: Навсегда» — вышла в прокат 19 ноября. Действие картины разворачивается спустя несколько лет после событий первой части. Глинда (Ариана Гранде) становится символом добра и строит карьеру в Изумрудном городе, а Эльфаба (Синтия Эриво) скрывается в лесу после изгнания из страны Оз.
Ранее режиссер картины поделился, что волшебниц ждет «гораздо более взрослое эмоциональное путешествие, наполненное последствиями трудных решений». Ариана Гранде рассказала: «Мы действительно увидим, через какие испытания может пройти эта дружба. Здесь есть нюансы, есть боль, есть прощение».