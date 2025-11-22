Автор песен мюзикла «Злая» Стивен Шварц рассказал о планах создания спин-оффа

По его словам, они «сейчас работают над идеями, которые не являются сиквелом „Злой“, поскольку история Глинды и Эльфабы кажется завершенной». Шварц добавил: «Но есть и другие аспекты, которые можно исследовать. Например, у Грегори Магуайра, автора оригинального романа, есть еще несколько книг. Но есть и другая идея, которую мы с Винни обсуждаем: не сиквел, а дополнение. Так я бы это назвал».