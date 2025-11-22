Тимур Батрудинов в трейлере новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»
В Spotify теперь можно импортировать музыку с других платформ

Иллюстрация: Spotify

Стриминговый сервис Spotify представил новую функцию — импорт плейлистов из сторонних сервисов: Apple Music, YouTube Music, Deezer, Soundcloud, Amazon Music, Last.fm и других.

Для переноса используется сайт TuneMyMusic. Чтобы воспользоваться им, в мобильном приложении Spotify нужно зайти в раздел «Моя медиатека», прокрутить до самого низа и нажать на кнопку «Импортировать музыку».

Среди других новведений Spotify — интеграция СhatGPT для получения персональных музыкальных рекомендаций. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо упомянуть Spotify в беседе с ChatGPT. В ответ чат-бот предложит поделиться профилем на Spotify. После его добавления он сможет советовать музыку и подкасты.

Со следующего года Spotify и Netflix также начнут сотрудничать в сфере видеоподкастов. На Netflix появится специальный раздел с избранной подборкой видеоподкастов со Spotify.

На первом этапе сотрудничества на Netflix будут представлены лучшие видеоподкасты о спорте, поп-культуре и тру-крайме. В их число войдут «The Bill Simmons Podcast», «The Zach Lowe Show», «The Rewatchables», «The Big Picture», «The Recipe Club», «Conspiracy Theories» и другие. В дальнейшем партнерство планируют расширить, на стриминг-платформу добавят подкасты и других жанров.

