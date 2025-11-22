В Spotify теперь можно импортировать музыку с других платформ

Среди других новведений Spotify — интеграция СhatGPT для получения персональных музыкальных рекомендаций. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо упомянуть Spotify в беседе с ChatGPT. В ответ чат-бот предложит поделиться профилем на Spotify. После его добавления он сможет советовать музыку и подкасты.