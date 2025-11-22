Женщины руководят 31% компаний России

Тимур Батрудинов в трейлере новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»
В Spotify теперь можно импортировать музыку с других платформ
Правительство ограничило количество платных мест в вузах по 40 популярным специальностям
Продажи дубайского шоколада упали в 6 раз
На кассе норвежского супермаркета можно совершить покупку на латыни
Священник-диджей устроил рейв у собора с благословения папы римского
Fox News выпускает христианский подкаст с голосами звезд без их согласия
На берег Тасмании выбросило гигантского сельдяного короля
Создатели «Очень странных дел» предупредили о самой жестокой смерти за все время
Бенедикт Камбербатч не стал исключать возвращения к роли Шерлока Холмса
Китайский робот установил мировой рекорд, пройдя 100 км между городами
Комедию Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес» продлили на второй сезон
В Москве спустя три месяца поймали второго сбежавшего от хозяина попугая
«Голубая луна» Ричарда Линклейтера выйдет в «цифре» 25 ноября
iPhone 11 пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди российских абонентов
Опрос: каждая вторая россиянка чувствует себя сильнее своего мужчины
В Будапеште нашли нетронутый римский саркофаг возрастом 1700 лет
В Люблино снесут довоенные дома ради многоэтажек по программе реновации
Комикс о Супермене, найденный на чердаке в Калифорнии, продали за 9,12 млн долларов
Звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles
«Литрес»: 80% digital-авторов назвали слова «хайп» и «кринж» новой литературной нормой
Kion запустил собственное производство вертикальных микродрам
Полузащитник «Челси» Коул Палмер сломал мизинец, ударившись дома ногой о дверь
«Евровидение» меняет правила после спора вокруг голосования за Израиль
Аналитики: спрос на психологические триллеры в России за год вырос на 30%, а на драмы — на 10%
В Мексике около 12,9 млн граждан хранят банкноту с аксолотлем
Хабиб Нурмагомедов позвал Павла Дурова на тренировку
Роскачество составило топ лучших российских красных и белых вин 2025 года

Женщины руководят 31% компаний России

Фото: Fox 2000 Pictures

31% руководителей российских компаний — женщины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервис Rusprofile.

Наибольшая доля женщин-руководителей в России была зафиксирована в 2022 году — 31,6%. С тех пор этот показатель снижается. В настоящее время из 1,6 млн руководителей действующих компаний почти 511 тыс. — женщины.

Чаще всего женщины руководят компаниями в сфере оптовой и розничной торговли. При этом «женский» бизнес в три раза менее доходный, чем «мужской»: совокупная прибыль топ-10 компаний под руководством мужчин превышает 19,2 трлн рублей, а под руководством женщин — 6,2 трлн рублей.

Россия недавно вошла в тройку стран «большой двадцатки» с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах. Так, в Южной Корее женщины получают на 32,5% меньше мужчин, в Индии — на 30,41%. В России заработок мужчин на 30,36% выше, чем у женщин.

По данным Росстата, средняя зарплата женщин в 2023 году составила 61,1 тыс. рублей, а мужчин — 87,7 тыс. рублей. Таким образом, разрыв достиг 26 тыс. рублей, или 43,5%. Для сравнения: в 2021 году женщины в среднем получали 48,6 тыс. рублей, а мужчины — 67 тыс. рублей.

Расскажите друзьям