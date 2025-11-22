Женщины руководят 31% компаний России

31% руководителей российских компаний — женщины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервис Rusprofile.
Наибольшая доля женщин-руководителей в России была зафиксирована в 2022 году — 31,6%. С тех пор этот показатель снижается. В настоящее время из 1,6 млн руководителей действующих компаний почти 511 тыс. — женщины.
Чаще всего женщины руководят компаниями в сфере оптовой и розничной торговли. При этом «женский» бизнес в три раза менее доходный, чем «мужской»: совокупная прибыль топ-10 компаний под руководством мужчин превышает 19,2 трлн рублей, а под руководством женщин — 6,2 трлн рублей.
Россия недавно вошла в тройку стран «большой двадцатки» с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах. Так, в Южной Корее женщины получают на 32,5% меньше мужчин, в Индии — на 30,41%. В России заработок мужчин на 30,36% выше, чем у женщин.
По данным Росстата, средняя зарплата женщин в 2023 году составила 61,1 тыс. рублей, а мужчин — 87,7 тыс. рублей. Таким образом, разрыв достиг 26 тыс. рублей, или 43,5%. Для сравнения: в 2021 году женщины в среднем получали 48,6 тыс. рублей, а мужчины — 67 тыс. рублей.