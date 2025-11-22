Женщины руководят 31% компаний России

Чаще всего женщины руководят компаниями в сфере оптовой и розничной торговли. При этом «женский» бизнес в три раза менее доходный, чем «мужской»: совокупная прибыль топ-10 компаний под руководством мужчин превышает 19,2 трлн рублей, а под руководством женщин — 6,2 трлн рублей.