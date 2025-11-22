Тимур Батрудинов в трейлере новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»
Продажи дубайского шоколада упали в 6 раз

Фото: @fixdessertchocolatier

Продажи дубайского шоколада резко сократились: в октябре 2025 года они упали в шесть раз в годовом сопоставлении. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные маркетплейса Flowwow.

В сентябре–октябре спрос на этот продукт снизился в 2,7 раза год к году. Все это несмотря на сильное понижение в цене: осенью 2025 года медианная стоимость плитки составила 796 рублей, на 70% меньше, чем годом ранее.

По мнению экспертов, причины в сочетании двух факторов. Во-первых, прошел эффект новизны. Во-вторых, рынок переполнили бюджетные аналоги, в которых мало дорогих и важных для рецепта ингредиентов — фисташек и катаифи.

При этом шоколад — самое любимое лакомство россиян. Согласно исследованию компаний «Онин» и «Купер», в любви к нему признались 57% респондентов. На втором месте оказалось мороженое (45%), на третьем — пирожные (34%).

