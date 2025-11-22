На кассе норвежского супермаркета можно совершить покупку на латыни

Тимур Батрудинов в трейлере новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»
Фото: @doctorStrange5433

На кассах самообслуживания норвежской сети супермаркетов Bunnpris доступен латинский язык. На это обратили внимание пользователи тиктока и реддита.

Сетью Bunnpris руководит уже пятое поколение семьи Ликке. Бывший генеральный директор компании Кристин Ликке, возглавлявший ее с 2005 по 2012 год, имеет степень магистра истории в Норвежском университете науки и технологии. Там он изучал латынь и решил добавить этот язык в интерфейс супермаркета.

Так, наравне с норвежским, английским, французским и украинским языками теперь доступен и латинский. На него переведены названия всех продуктов, их категории, а также инструкции: например, «отсканировать штрих-код» или «сложить товары по другую сторону кассы».

Видео: @unlocknorway

Недавно World Population Review представил предварительные данные о средней продолжительности рабочей недели в разных странах в 2025 году.

Самую короткую продолжительность рабочей недели зафиксировали в Йемене (25,9 часа), Нидерландах (26,8 часа), Норвегии (27,1 часа) и Австрии (28,4 часа). Дольше всех работают жители Бутана (54,5 часа), Судана (50,8 часа), Лесото (50,2 часа), Республики Конго (48,7 часа), ОАЭ (48,4 часа) и Сан-Томе и Принсипи (48,2 часа).

