Правительство ограничило количество платных мест в вузах по 40 популярным специальностям

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Правительство РФ утвердило новые правила приема на платное обучение в российские вузы. Теперь на популярных направлениях будет установлено предельное количество платных мест. 

Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации. В перечень вошли 40 специальностей: 28 направлений бакалавриата и 12 специалитета. Среди них:

Бакалавриат:

  • Экономика, менеджмент, юриспруденция
  • Психология, конфликтология
  • Реклама, журналистика, медиакоммуникации
  • Международные отношения, зарубежное регионоведение
  • Лингвистика, филология
  • Архитектура, дизайн
  • Нефтегазовое дело

Специалитет:

  • Стоматология
  • Правовое обеспечение национальной безопасности
  • Экономическая безопасность
  • Таможенное дело
  • Судебная и прокурорская деятельность
  • Пожарная безопасность

По остальным специальностям ограничений на платный прием нет. В Минобрнауки отметили, что эти меры направлены на гармонизацию подготовки кадров с потребностями рынка труда. Ожидается, что это поможет снизить перенасыщение по отдельным профессиям и повысит качество высшего образования.

