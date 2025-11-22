Правительство ограничило количество платных мест в вузах по 40 популярным специальностям

Правительство РФ утвердило новые правила приема на платное обучение в российские вузы. Теперь на популярных направлениях будет установлено предельное количество платных мест.
Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации. В перечень вошли 40 специальностей: 28 направлений бакалавриата и 12 специалитета. Среди них:
Бакалавриат:
- Экономика, менеджмент, юриспруденция
- Психология, конфликтология
- Реклама, журналистика, медиакоммуникации
- Международные отношения, зарубежное регионоведение
- Лингвистика, филология
- Архитектура, дизайн
- Нефтегазовое дело
Специалитет:
- Стоматология
- Правовое обеспечение национальной безопасности
- Экономическая безопасность
- Таможенное дело
- Судебная и прокурорская деятельность
- Пожарная безопасность
По остальным специальностям ограничений на платный прием нет. В Минобрнауки отметили, что эти меры направлены на гармонизацию подготовки кадров с потребностями рынка труда. Ожидается, что это поможет снизить перенасыщение по отдельным профессиям и повысит качество высшего образования.