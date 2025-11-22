Тимур Батрудинов в трейлере новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»

Телеканал ТНТ представил первый трейлер «Невероятных приключений Шурика» — новогоднего ремейка советского фильма Леонида Гайдая. Лента выйдет в кинотеатры с 11 декабря, а 31 декабря будет показана в телеэфире.
В центре сюжета — история любви Шурика (Тимур Батрутдинов) и Нины (Марина Кравец), которая разворачивается в калейдоскопе отсылок к советскому и мировому кинематографу.
Как отметила директор ТНТ Тина Канделаки, этот проект стал самым смелым экспериментом канала: «Мы собрали легендарных героев, звезд разных поколений и создали большое праздничное кино, которое будет одинаково понятно и близко всей семье. Для нас важно, чтобы 31 декабря зритель включил ТНТ и почувствовал: праздник начался».
В фильме снялись Ольга Бузова, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Дима Билан, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Клава Кока и другие.