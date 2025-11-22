Звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles
Fox News выпускает христианский подкаст с голосами звезд без их согласия
На берег Тасмании выбросило гигантского сельдяного короля
Создатели «Очень странных дел» предупредили о самой жестокой смерти за все время
Бенедикт Камбербатч не стал исключать возвращения к роли Шерлока Холмса
Китайский робот установил мировой рекорд, пройдя 100 км между городами
Комедию Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес» продлили на второй сезон
В Москве спустя три месяца поймали второго сбежавшего от хозяина попугая
«Голубая луна» Ричарда Линклейтера выйдет в «цифре» 25 ноября
iPhone 11 пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди российских абонентов
Опрос: каждая вторая россиянка чувствует себя сильнее своего мужчины
В Будапеште нашли нетронутый римский саркофаг возрастом 1700 лет
В Люблино снесут довоенные дома ради многоэтажек по программе реновации
Комикс о Супермене, найденный на чердаке в Калифорнии, продали за 9,12 млн долларов
«Литрес»: 80% digital-авторов назвали слова «хайп» и «кринж» новой литературной нормой
Kion запустил собственное производство вертикальных микродрам
Полузащитник «Челси» Коул Палмер сломал мизинец, ударившись дома ногой о дверь
«Евровидение» меняет правила после спора вокруг голосования за Израиль
Аналитики: спрос на психологические триллеры в России за год вырос на 30%, а на драмы — на 10%
В Мексике около 12,9 млн граждан хранят банкноту с аксолотлем
Хабиб Нурмагомедов позвал Павла Дурова на тренировку
Роскачество составило топ лучших российских красных и белых вин 2025 года
Parmigiano Reggiano заключил соглашение о продвижении сыра в новых фильмах и сериалах
Нейросетями пользуется каждый четвертый россиянин
Мультфильм Pixar «Прыгуны» обзавелся полноценным трейлером
У «Дома Дракона» будет четвертый сезон
Paramount готовит перезапуск «Черепашек-ниндзя»
Collider составил топ-10 хорроров XX века о монстрах

Священник-диджей устроил рейв у собора с благословения Папы Римского

Фото: NurPhoto/Getty Images

В Словакии католический священник-диджей Падре Гильерме устроил рейв перед средневековым собором в честь 75-летия архиепископа Бернарда Бобера.

Выступление открыло видеообращение Папы Римского Льва XIV, который поприветствовал и благословил участников.

«С радостью приветствую вас, собравшихся перед этим великолепным собором Кошице, который является бьющимся сердцем веры и надежды. Прибыв из разных стран, но объединенные одной верой, ваше присутствие является осязаемым знаком братства и мира, которые вселяются в наши сердца дружбой с Христом», — сказал он.

Падре Гильерме служит священником с 1999 года. Во время пандемии он проводил еженедельные диджей-сеты в прямом эфире, где экспериментировал, сочетая техно-музыку с сакральной фолк-музыкой. Его целью было выразить свою любовь к вере и электронной музыке, чтобы побудить людей проявлять человечность к другим.

«На рейве такие характеристики, как культура или этническая принадлежность, не имеют значения. Любовь к музыке объединяет самых разных людей», — отметил священник.

Расскажите друзьям