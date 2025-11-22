Священник-диджей устроил рейв у собора с благословения Папы Римского

В Словакии католический священник-диджей Падре Гильерме устроил рейв перед средневековым собором в честь 75-летия архиепископа Бернарда Бобера.
Выступление открыло видеообращение Папы Римского Льва XIV, который поприветствовал и благословил участников.
«С радостью приветствую вас, собравшихся перед этим великолепным собором Кошице, который является бьющимся сердцем веры и надежды. Прибыв из разных стран, но объединенные одной верой, ваше присутствие является осязаемым знаком братства и мира, которые вселяются в наши сердца дружбой с Христом», — сказал он.
Падре Гильерме служит священником с 1999 года. Во время пандемии он проводил еженедельные диджей-сеты в прямом эфире, где экспериментировал, сочетая техно-музыку с сакральной фолк-музыкой. Его целью было выразить свою любовь к вере и электронной музыке, чтобы побудить людей проявлять человечность к другим.
«На рейве такие характеристики, как культура или этническая принадлежность, не имеют значения. Любовь к музыке объединяет самых разных людей», — отметил священник.