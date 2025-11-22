Священник-диджей устроил рейв у собора с благословения Папы Римского

«С радостью приветствую вас, собравшихся перед этим великолепным собором Кошице, который является бьющимся сердцем веры и надежды. Прибыв из разных стран, но объединенные одной верой, ваше присутствие является осязаемым знаком братства и мира, которые вселяются в наши сердца дружбой с Христом», — сказал он.