Fox News выпускает христианский подкаст с голосами звезд без их согласия

Fox News оказался в центре скандала после анонса крупного христианского подкаста с участием звезд Голливуда. Оказалось, что записи голосов таких актеров, как Кристен Белл и Брайан Кокс, были сделаны 15 лет назад и использованы без их ведома, пишет The Guardian.
Проект «The Life of Jesus Christ Podcast» представлен как 52-серийный аудиосериал, призванный познакомить слушателей «с жизнью, учением и чудесами Иисуса Христа».
В анонсе говорилось, что для участия в проекте зарегистрировались более 100 актеров, включая Кристен Белл (Мария Магдалина), Брайана Кокса (Голос Бога), Малкольма Макдауэлла (Каиафа) и Джона Рис-Дэвиса (рассказчик).
Как выяснилось, Fox News переработала в формат подкаста старый аудиопроект 2010 года «The Truth and Life Dramatized Audio Bible», приобретя на него лицензию через компанию Gulfstream Studios. Представители Кристен Белл сообщили, что актриса узнала о проекте лишь за день до анонса, когда получила приглашение на шоу Fox & Friends. Брайан Кокс, ранее называвший Fox News «дьяволом», также был шокирован новостью.
Внутренняя переписка, полученная Rolling Stone, показывает, что продюсеры просили участников не упоминать о возрасте записей, чтобы проект «воспринимался как нечто свежее». Представители актеров подчеркивают, что никаких разрешений на использование их голосов в новом формате не давали.
Fox News, в свою очередь, утверждает о «полном сотрудничестве со всеми вовлеченными актерами» через лицензионное соглашение с Gulfstream Studios. Запуск подкаста запланирован на 30 ноября и приурочен к христианским праздникам. Эпизоды будут выходить порциями по 13 серий в течение года.