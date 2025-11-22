Fox News выпускает христианский подкаст с голосами звезд без их согласия

Как выяснилось, Fox News переработала в формат подкаста старый аудиопроект 2010 года «The Truth and Life Dramatized Audio Bible», приобретя на него лицензию через компанию Gulfstream Studios. Представители Кристен Белл сообщили, что актриса узнала о проекте лишь за день до анонса, когда получила приглашение на шоу Fox & Friends. Брайан Кокс, ранее называвший Fox News «дьяволом», также был шокирован новостью.