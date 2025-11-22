На берег Тасмании выбросило гигантского сельдяного короля

На северо-западе Тасмании житель австралийского городка Пингвин обнаружил на пляже трехметрового сельдяного короля — глубоководную рыбу, окутанную мифами и легендами. Об этом сообщает The Guardian.
Во время утренней прогулки с собаками Тони Чизмен заметил на песке необычное серебристое существо, окруженное чайками. Приблизившись, он увидел гигантскую рыбу с длинными, похожими на ленты, отростками на голове. «Я никогда не видел ничего подобного», — признался мужчина.
Как пояснил ихтиолог профессор Кулум Браун, это был гигантский сельдяной король — редкий вид, обитающий на глубине до 1500 метров. «Они появляются на поверхности только тогда, когда больны или умирают. Поэтому каждая такая находка представляет огромную ценность для науки».
В японском фольклоре сельдяного короля называли «рюгу-но-цукай», что переводится как «посланник из дворца морского бога», говорит Браун. Считалось, что их появление предвещает бедствия, такие как землетрясение или цунами.