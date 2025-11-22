Священник-диджей устроил рейв у собора с благословения Папы Римского
Fox News выпускает христианский подкаст с голосами звезд без их согласия
Создатели «Очень странных дел» предупредили о самой жестокой смерти за все время
Бенедикт Камбербатч не стал исключать возвращения к роли Шерлока Холмса
Китайский робот установил мировой рекорд, пройдя 100 км между городами
Комедию Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес» продлили на второй сезон
В Москве спустя три месяца поймали второго сбежавшего от хозяина попугая
«Голубая луна» Ричарда Линклейтера выйдет в «цифре» 25 ноября
iPhone 11 пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди российских абонентов
Опрос: каждая вторая россиянка чувствует себя сильнее своего мужчины
В Будапеште нашли нетронутый римский саркофаг возрастом 1700 лет
В Люблино снесут довоенные дома ради многоэтажек по программе реновации
Комикс о Супермене, найденный на чердаке в Калифорнии, продали за 9,12 млн долларов
Звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles
«Литрес»: 80% digital-авторов назвали слова «хайп» и «кринж» новой литературной нормой
Kion запустил собственное производство вертикальных микродрам
Полузащитник «Челси» Коул Палмер сломал мизинец, ударившись дома ногой о дверь
«Евровидение» меняет правила после спора вокруг голосования за Израиль
Аналитики: спрос на психологические триллеры в России за год вырос на 30%, а на драмы — на 10%
В Мексике около 12,9 млн граждан хранят банкноту с аксолотлем
Хабиб Нурмагомедов позвал Павла Дурова на тренировку
Роскачество составило топ лучших российских красных и белых вин 2025 года
Parmigiano Reggiano заключил соглашение о продвижении сыра в новых фильмах и сериалах
Нейросетями пользуется каждый четвертый россиянин
Мультфильм Pixar «Прыгуны» обзавелся полноценным трейлером
У «Дома Дракона» будет четвертый сезон
Paramount готовит перезапуск «Черепашек-ниндзя»
Collider составил топ-10 хорроров XX века о монстрах

На берег Тасмании выбросило гигантского сельдяного короля

Фото: Tony Cheesman

На северо-западе Тасмании житель австралийского городка Пингвин обнаружил на пляже трехметрового сельдяного короля — глубоководную рыбу, окутанную мифами и легендами. Об этом сообщает The Guardian.

Во время утренней прогулки с собаками Тони Чизмен заметил на песке необычное серебристое существо, окруженное чайками. Приблизившись, он увидел гигантскую рыбу с длинными, похожими на ленты, отростками на голове. «Я никогда не видел ничего подобного», — признался мужчина.

Как пояснил ихтиолог профессор Кулум Браун, это был гигантский сельдяной король — редкий вид, обитающий на глубине до 1500 метров. «Они появляются на поверхности только тогда, когда больны или умирают. Поэтому каждая такая находка представляет огромную ценность для науки».

В японском фольклоре сельдяного короля называли «рюгу-но-цукай», что переводится как «посланник из дворца морского бога», говорит Браун. Считалось, что их появление предвещает бедствия, такие как землетрясение или цунами.

Расскажите друзьям