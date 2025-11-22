Создатели «Очень странных дел» предупредили о самой жестокой смерти за все время

Создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы предупредили зрителей о самой жестокой смерти за все время шоу.
Они отметили, что в Netflix их просили максимально вырезать насильственные сцены из сериала, но для пятого сезона компания сделала исключение.
Как отмечают братья Дафферы, с развитием сериала взрослели не только главные герои, но и их аудитория, что и определило возрастающий масштаб и накал страстей.
«Главной задачей было сделать финал каждого персонажа правильным. Это для нас важнее, чем оправдать ожидания фанатов», — подчеркнул Мэтт Даффер. При этом создатель признался, что сознательно избегает чтения онлайн-обсуждений, чтобы оставаться верным своему замыслу.
Как отметил Росс Даффер, финальный сезон станет заключительной главой истории взросления: «Как оставить детство позади? Именно поэтому мы создали Векну — он охотится на неуверенность и тревогу. Сериал о том, как преодолеть это».
Съемки завершились в декабре 2024 года, и для актерского состава это стало глубоко эмоциональным прощанием. Действие пятого сезона развернется осенью 1987 года. Хокинс находится под военным карантином, а герои, объединенные целью найти и уничтожить Векну, сталкиваются с самой мощной угрозой за все время. Чтобы спасти мир, команде придется объединиться в последний раз.
Премьера первой части запланирована на 26 ноября, а второй — на 25 декабря. Финальный эпизод покажут 31 декабря.