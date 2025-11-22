Создатели «Очень странных дел» предупредили о самой жестокой смерти за все время

Съемки завершились в декабре 2024 года, и для актерского состава это стало глубоко эмоциональным прощанием. Действие пятого сезона развернется осенью 1987 года. Хокинс находится под военным карантином, а герои, объединенные целью найти и уничтожить Векну, сталкиваются с самой мощной угрозой за все время. Чтобы спасти мир, команде придется объединиться в последний раз.