Бенедикт Камбербатч не стал исключать возвращения к роли Шерлока Холмса

Бенедикт Камбербатч, сыгравший сыщика в сериале «Шерлок», не стал исключать возможность своего возвращения к этой роли.
На вопрос фанатов в ходе онлайн-встречи на Reddit актер загадочно ответил: «Никогда не говори никогда». Он также поделился своей любовью к сериалу в другом ответе, где его спросили о преданных фанатах, которых проект приобрел за эти годы.
«Мне нравится мир, который Стивен [Моффат] и Марк [Гэтисс] создали вокруг этих невероятных романов, и точка. Фанатская одержимость, внимание к деталям, преданиям, пасхалкам, анализу персонажей и тому подобное».
Помимо темы Шерлока, Камбербатч высказал опасения по поводу внедрения искусственного интеллекта в творческие индустрии. Он признался, что текущая ситуация с ИИ заставляет его чувствовать себя подавленным.
«Мне кажется, мы рискуем превратиться в ванильных перфекционистов, которые заасфальтируют то, что делает нас людьми, — нашу уязвимость, беспорядок и неточность. Все это создает напряжение, конфликт и необходимую напряженность для оригинального творческого мышления», — добавил он.