Звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles
Китайский робот установил мировой рекорд, пройдя 100 км между городами
Комедию Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес» продлили на второй сезон
В Москве спустя три месяца поймали второго сбежавшего от хозяина попугая
«Голубая луна» Ричарда Линклейтера выйдет в «цифре» 25 ноября
iPhone 11 пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди российских абонентов
Опрос: каждая вторая россиянка чувствует себя сильнее своего мужчины
В Будапеште нашли нетронутый римский саркофаг возрастом 1700 лет
В Люблино снесут довоенные дома ради многоэтажек по программе реновации
Комикс о Супермене, найденный на чердаке в Калифорнии, продали за 9,12 млн долларов
«Литрес»: 80% digital-авторов назвали слова «хайп» и «кринж» новой литературной нормой
Kion запустил собственное производство вертикальных микродрам
Полузащитник «Челси» Коул Палмер сломал мизинец, ударившись дома ногой о дверь
«Евровидение» меняет правила после спора вокруг голосования за Израиль
Аналитики: спрос на психологические триллеры в России за год вырос на 30%, а на драмы — на 10%
В Мексике около 12,9 млн граждан хранят банкноту с аксолотлем
Хабиб Нурмагомедов позвал Павла Дурова на тренировку
Роскачество составило топ лучших российских красных и белых вин 2025 года
Parmigiano Reggiano заключил соглашение о продвижении сыра в новых фильмах и сериалах
Нейросетями пользуется каждый четвертый россиянин
Мультфильм Pixar «Прыгуны» обзавелся полноценным трейлером
У «Дома Дракона» будет четвертый сезон
Paramount готовит перезапуск «Черепашек-ниндзя»
Collider составил топ-10 хорроров XX века о монстрах
Сценаристы сериала по «Гарри Поттеру» уже пишут сценарий для второго сезона
В России выросли цены на бритвы
Вышел финальный трейлер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эджертоном в роли лесоруба
Apple Music составил список лучших поп-песен 2025 года

Бенедикт Камбербатч не стал исключать возвращения к роли Шерлока Холмса

Фото: Amazon Studios

Бенедикт Камбербатч, сыгравший сыщика в сериале «Шерлок», не стал исключать возможность своего возвращения к этой роли.

На вопрос фанатов в ходе онлайн-встречи на Reddit актер загадочно ответил: «Никогда не говори никогда». Он также поделился своей любовью к сериалу в другом ответе, где его спросили о преданных фанатах, которых проект приобрел за эти годы.

«Мне нравится мир, который Стивен [Моффат] и Марк [Гэтисс] создали вокруг этих невероятных романов, и точка. Фанатская одержимость, внимание к деталям, преданиям, пасхалкам, анализу персонажей и тому подобное».

Помимо темы Шерлока, Камбербатч высказал опасения по поводу внедрения искусственного интеллекта в творческие индустрии. Он признался, что текущая ситуация с ИИ заставляет его чувствовать себя подавленным.

«Мне кажется, мы рискуем превратиться в ванильных перфекционистов, которые заасфальтируют то, что делает нас людьми, — нашу уязвимость, беспорядок и неточность. Все это создает напряжение, конфликт и необходимую напряженность для оригинального творческого мышления», — добавил он.

