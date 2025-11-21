Звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles
Бенедикт Камбербатч не стал исключать возвращения к роли Шерлока Холмса
Комедию Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес» продлили на второй сезон
В Москве спустя три месяца поймали второго сбежавшего от хозяина попугая
«Голубая луна» Ричарда Линклейтера выйдет в «цифре» 25 ноября
iPhone 11 пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди российских абонентов
Опрос: каждая вторая россиянка чувствует себя сильнее своего мужчины
В Будапеште нашли нетронутый римский саркофаг возрастом 1700 лет
В Люблино снесут довоенные дома ради многоэтажек по программе реновации
Комикс о Супермене, найденный на чердаке в Калифорнии, продали за 9,12 млн долларов
«Литрес»: 80% digital-авторов назвали слова «хайп» и «кринж» новой литературной нормой
Kion запустил собственное производство вертикальных микродрам
Полузащитник «Челси» Коул Палмер сломал мизинец, ударившись дома ногой о дверь
«Евровидение» меняет правила после спора вокруг голосования за Израиль
Аналитики: спрос на психологические триллеры в России за год вырос на 30%, а на драмы — на 10%
В Мексике около 12,9 млн граждан хранят банкноту с аксолотлем
Хабиб Нурмагомедов позвал Павла Дурова на тренировку
Роскачество составило топ лучших российских красных и белых вин 2025 года
Parmigiano Reggiano заключил соглашение о продвижении сыра в новых фильмах и сериалах
Нейросетями пользуется каждый четвертый россиянин
Мультфильм Pixar «Прыгуны» обзавелся полноценным трейлером
У «Дома Дракона» будет четвертый сезон
Paramount готовит перезапуск «Черепашек-ниндзя»
Collider составил топ-10 хорроров XX века о монстрах
Сценаристы сериала по «Гарри Поттеру» уже пишут сценарий для второго сезона
В России выросли цены на бритвы
Вышел финальный трейлер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эджертоном в роли лесоруба
Apple Music составил список лучших поп-песен 2025 года

Китайский робот установил мировой рекорд, пройдя 100 км между городами

Фото: AgiBot

Гуманоидный робот A2 компании AgiBot преодолел 106-километровый путь из Сучжоу в Шанхай, установив новый мировой рекорд Книги рекордов Гиннесса как «самое длинное путешествие, пройденное гуманоидным роботом».

Робот шел по городским улицам, автомагистралям и пешеходным зонам, справляясь с различными типами покрытий — от асфальта до тактильной плитки, а также с меняющимися условиями освещения в ночное время.

В компании отметили, что A2 соблюдал правила дорожного движения на протяжении всего пути. Ключевой особенностью испытания стала система быстрой замены батарей, позволившая роботу пройти весь маршрут без отключения питания.

Для рекорда использовалась серийная модель без специальных доработок, та, которая поставляется коммерческим клиентам. Робот был оснащен стандартным набором, включая GPS, лидары и инфракрасные камеры.

По словам представителей AgiBot, после завершения пути робот сохранил работоспособность, получив лишь незначительный износ подошв. «Пройти из Сучжоу в Шанхай без остановки — сложная задача даже для человека, но наш робот успешно с ней справился», — отметил Ван Чуан, старший вице-президент AgiBot. 

Расскажите друзьям