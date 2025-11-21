Китайский робот установил мировой рекорд, пройдя 100 км между городами

По словам представителей AgiBot, после завершения пути робот сохранил работоспособность, получив лишь незначительный износ подошв. «Пройти из Сучжоу в Шанхай без остановки — сложная задача даже для человека, но наш робот успешно с ней справился», — отметил Ван Чуан, старший вице-президент AgiBot.