Китайский робот установил мировой рекорд, пройдя 100 км между городами

Гуманоидный робот A2 компании AgiBot преодолел 106-километровый путь из Сучжоу в Шанхай, установив новый мировой рекорд Книги рекордов Гиннесса как «самое длинное путешествие, пройденное гуманоидным роботом».
Робот шел по городским улицам, автомагистралям и пешеходным зонам, справляясь с различными типами покрытий — от асфальта до тактильной плитки, а также с меняющимися условиями освещения в ночное время.
В компании отметили, что A2 соблюдал правила дорожного движения на протяжении всего пути. Ключевой особенностью испытания стала система быстрой замены батарей, позволившая роботу пройти весь маршрут без отключения питания.
Для рекорда использовалась серийная модель без специальных доработок, та, которая поставляется коммерческим клиентам. Робот был оснащен стандартным набором, включая GPS, лидары и инфракрасные камеры.
По словам представителей AgiBot, после завершения пути робот сохранил работоспособность, получив лишь незначительный износ подошв. «Пройти из Сучжоу в Шанхай без остановки — сложная задача даже для человека, но наш робот успешно с ней справился», — отметил Ван Чуан, старший вице-президент AgiBot.