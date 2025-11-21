В Москве спустя три месяца поймали второго сбежавшего от хозяина попугая

Две птицы пропали в конце лета. Первая заявка в отдел спасения Московского зоопарка поступила еще 21 августа, и с тех пор специалисты уже 6 раз выезжали на поиски пернатых. Экзотические птицы проводили досуг на деревьях, ночевали в дворовых голубятнях (где пугали голубей необычным визгом) и не подпускали к себе людей.