Звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles
Бенедикт Камбербатч не стал исключать возвращения к роли Шерлока Холмса
Китайский робот установил мировой рекорд, пройдя 100 км между городами
Комедию Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес» продлили на второй сезон
«Голубая луна» Ричарда Линклейтера выйдет в «цифре» 25 ноября
iPhone 11 пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди российских абонентов
Опрос: каждая вторая россиянка чувствует себя сильнее своего мужчины
В Будапеште нашли нетронутый римский саркофаг возрастом 1700 лет
В Люблино снесут довоенные дома ради многоэтажек по программе реновации
Комикс о Супермене, найденный на чердаке в Калифорнии, продали за 9,12 млн долларов
«Литрес»: 80% digital-авторов назвали слова «хайп» и «кринж» новой литературной нормой
Kion запустил собственное производство вертикальных микродрам
Полузащитник «Челси» Коул Палмер сломал мизинец, ударившись дома ногой о дверь
«Евровидение» меняет правила после спора вокруг голосования за Израиль
Аналитики: спрос на психологические триллеры в России за год вырос на 30%, а на драмы — на 10%
В Мексике около 12,9 млн граждан хранят банкноту с аксолотлем
Хабиб Нурмагомедов позвал Павла Дурова на тренировку
Роскачество составило топ лучших российских красных и белых вин 2025 года
Parmigiano Reggiano заключил соглашение о продвижении сыра в новых фильмах и сериалах
Нейросетями пользуется каждый четвертый россиянин
Мультфильм Pixar «Прыгуны» обзавелся полноценным трейлером
У «Дома Дракона» будет четвертый сезон
Paramount готовит перезапуск «Черепашек-ниндзя»
Collider составил топ-10 хорроров XX века о монстрах
Сценаристы сериала по «Гарри Поттеру» уже пишут сценарий для второго сезона
В России выросли цены на бритвы
Вышел финальный трейлер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эджертоном в роли лесоруба
Apple Music составил список лучших поп-песен 2025 года

В Москве спустя три месяца поймали второго сбежавшего от хозяина попугая

Фото: t.me/sanctuary_of_the_noble

В Бабушкинском районе Москвы поймали второго попугая, которого не могли поймать несколько месяцев. Об этом сообщается в телеграм-канале хосписа-приюта для попугаев «Святилище благородных».

Две птицы пропали в конце лета. Первая заявка в отдел спасения Московского зоопарка поступила еще 21 августа, и с тех пор специалисты уже 6 раз выезжали на поиски пернатых. Экзотические птицы проводили досуг на деревьях, ночевали в дворовых голубятнях (где пугали голубей необычным визгом) и не подпускали к себе людей.

Неравнодушные москвичи переживали, что попугаям нечего есть и они вынуждены питаться пожелтевшими листьями. Местные жители боялись, что птицы умрут от голода и холода. 

Видео: t.me/sanctuary_of_the_noble

Зоологи установили ловушку с меню из граната, винограда и бананов и смогли поймать одного из попугаев еще 20 октября. Второго удалось схватить только на днях.

Оказалось, что птица все это время питалась отходами с помойки и дружила с воробьями. Как именно поймали беглеца, не уточняется.

«К врачу нужно будет только съездить и провести обследование, также сдать анализы. Внешне птица выглядит достаточно хорошо, хорошо упитана», — рассказала  MSK1 сотрудница хосписа-приюта для попугаев Есения.

