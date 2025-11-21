В Москве спустя три месяца поймали второго сбежавшего от хозяина попугая

В Бабушкинском районе Москвы поймали второго попугая, которого не могли поймать несколько месяцев. Об этом сообщается в телеграм-канале хосписа-приюта для попугаев «Святилище благородных».
Две птицы пропали в конце лета. Первая заявка в отдел спасения Московского зоопарка поступила еще 21 августа, и с тех пор специалисты уже 6 раз выезжали на поиски пернатых. Экзотические птицы проводили досуг на деревьях, ночевали в дворовых голубятнях (где пугали голубей необычным визгом) и не подпускали к себе людей.
Неравнодушные москвичи переживали, что попугаям нечего есть и они вынуждены питаться пожелтевшими листьями. Местные жители боялись, что птицы умрут от голода и холода.
Зоологи установили ловушку с меню из граната, винограда и бананов и смогли поймать одного из попугаев еще 20 октября. Второго удалось схватить только на днях.
Оказалось, что птица все это время питалась отходами с помойки и дружила с воробьями. Как именно поймали беглеца, не уточняется.
«К врачу нужно будет только съездить и провести обследование, также сдать анализы. Внешне птица выглядит достаточно хорошо, хорошо упитана», — рассказала MSK1 сотрудница хосписа-приюта для попугаев Есения.