Комедию Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес» продлили на второй сезон

HBO продлил комедийный сериал «Я люблю Лос-Анджелес» с Рейчел Сеннотт на второй сезон. Об этом сообщает Variety.
Такое решение стриминг принял всего через три недели после премьеры шоу. По данным HBO, «Я люблю Лос-Анджелес» демонстрирует одни из лучших показателей роста среди оригинальных комедий стриминга, собрав в среднем около 2 млн зрителей на различных платформах в США.
Рейчел Сеннотт не только исполняет главную роль в сериале, но и выступает его создателем и исполнительным продюсером. Сюжет рассказывает о группе амбициозных друзей, которые пытаются построить карьеру и разобраться в чувствах в Лос-Анджелесе — городе, где «удача приходит к тем, кто готов».
Главная героиня — энергичная и целеустремленная Майя, живущая по принципу «Трудись, пока твои кумиры не станут твоими соперниками». Вместе с Сеннотт в сериале играют Джордан Фестман, Джош Хатчерсон, Одесса Эзайон и Тру Уитакер.