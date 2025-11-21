Звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles
Бенедикт Камбербатч не стал исключать возвращения к роли Шерлока Холмса
Китайский робот установил мировой рекорд, пройдя 100 км между городами
В Москве спустя три месяца поймали второго сбежавшего от хозяина попугая
«Голубая луна» Ричарда Линклейтера выйдет в «цифре» 25 ноября
iPhone 11 пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди российских абонентов
Опрос: каждая вторая россиянка чувствует себя сильнее своего мужчины
В Будапеште нашли нетронутый римский саркофаг возрастом 1700 лет
В Люблино снесут довоенные дома ради многоэтажек по программе реновации
Комикс о Супермене, найденный на чердаке в Калифорнии, продали за 9,12 млн долларов
«Литрес»: 80% digital-авторов назвали слова «хайп» и «кринж» новой литературной нормой
Kion запустил собственное производство вертикальных микродрам
Полузащитник «Челси» Коул Палмер сломал мизинец, ударившись дома ногой о дверь
«Евровидение» меняет правила после спора вокруг голосования за Израиль
Аналитики: спрос на психологические триллеры в России за год вырос на 30%, а на драмы — на 10%
В Мексике около 12,9 млн граждан хранят банкноту с аксолотлем
Хабиб Нурмагомедов позвал Павла Дурова на тренировку
Роскачество составило топ лучших российских красных и белых вин 2025 года
Parmigiano Reggiano заключил соглашение о продвижении сыра в новых фильмах и сериалах
Нейросетями пользуется каждый четвертый россиянин
Мультфильм Pixar «Прыгуны» обзавелся полноценным трейлером
У «Дома Дракона» будет четвертый сезон
Paramount готовит перезапуск «Черепашек-ниндзя»
Collider составил топ-10 хорроров XX века о монстрах
Сценаристы сериала по «Гарри Поттеру» уже пишут сценарий для второго сезона
В России выросли цены на бритвы
Вышел финальный трейлер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эджертоном в роли лесоруба
Apple Music составил список лучших поп-песен 2025 года

Комедию Рейчел Сеннотт «Я люблю Лос-Анджелес» продлили на второй сезон

Фото: HBO

HBO продлил комедийный сериал «Я люблю Лос-Анджелес» с Рейчел Сеннотт на второй сезон. Об этом сообщает Variety.

Такое решение стриминг принял всего через три недели после премьеры шоу. По данным HBO, «Я люблю Лос-Анджелес» демонстрирует одни из лучших показателей роста среди оригинальных комедий стриминга, собрав в среднем около 2 млн зрителей на различных платформах в США.

Рейчел Сеннотт не только исполняет главную роль в сериале, но и выступает его создателем и исполнительным продюсером. Сюжет рассказывает о группе амбициозных друзей, которые пытаются построить карьеру и разобраться в чувствах в Лос-Анджелесе — городе, где «удача приходит к тем, кто готов».

Главная героиня — энергичная и целеустремленная Майя, живущая по принципу «Трудись, пока твои кумиры не станут твоими соперниками». Вместе с Сеннотт в сериале играют Джордан Фестман, Джош Хатчерсон, Одесса Эзайон и Тру Уитакер.

Расскажите друзьям