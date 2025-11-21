«Голубая луна» Ричарда Линклейтера выйдет в «цифре» 25 ноября

Картина вышла в кинопрокат 17 октября. В ленте рассказывается история легендарного автора песен Лоренца Харта, который вечером 31 марта 1943 года борется со своей пошатнувшейся уверенностью в баре, где его бывший коллега празднует премьеру новаторского мюзикла «Оклахома!».