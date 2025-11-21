«Голубая луна» Ричарда Линклейтера выйдет в «цифре» 25 ноября

«Голубая луна» Ричарда Линклейтера, снявшего «Отрочество» и «Перед рассветом», выйдет на цифровых площадках 25 ноября. Об этом сообщает портал WhenToStream.
Картина вышла в кинопрокат 17 октября. В ленте рассказывается история легендарного автора песен Лоренца Харта, который вечером 31 марта 1943 года борется со своей пошатнувшейся уверенностью в баре, где его бывший коллега празднует премьеру новаторского мюзикла «Оклахома!».
Роль Лоренца в картине исполнил Итан Хоук («Перед рассветом»). В образе его экс-соавтора предстал Эндрю Скотт («Рипли», «Шерлок»). В ленте снялись также Маргарет Куолли («Субстанция») и Бобби Каннавале («Блондинка»).
Сценарий фильма написал Роберт Каплоу, работавший ранее над лентой «Я и Орсон Уэллс». Оператором «Голубой луны» выступил Шейн Ф.Келли, композитором — Грэм Рейнолдс (оба — «Я не киллер», «Куда ты пропала, Бернадетт?»).
«Голубую луну» впервые показали на Берлинском кинофестивале. Там лента — а точнее Эндрю Скотт — получила «Серебряного медведя» за лучшую роль второго плана. Картина была номинирована и на главный приз смотра, но не выиграла его.
Позже Линклейтер рассказал, что доводил исполнителя главной роли в фильме «Голубая луна» Итана Хоука на съемках. Он признался, что был «придирчивым режиссером», чтобы Хоук мог создать образ теряющего связь с реальностью поэта-песенника Лоренца Харта. Режиссер хотел, чтобы персонаж ленты был совсем не похож на настоящего Хоука.