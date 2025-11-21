Звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles
В сети обсуждают конспирологическую теорию, что анонимный британский рэпер EsDeeKid — это актер Тимоте Шаламе. Слухи возникли после того, как поклонники обнаружили ряд совпадений в биографиях артистов.

Таинственный исполнитель из Ливерпуля, чей трек «LV Sandals» завирусился в тиктоке, всегда появляется на публике в балаклаве, скрывая лицо. После выхода альбома «Rebel» пользователи соцсетей начали расследование, пытаясь раскрыть его личность.

Инициатором теории стала пользовательница тиктока  KJ Freeman, которая обратила внимание на несколько улик.

  • Шаламе был замечен в Лондоне на концерте Fakemink — друга и рэпера, который участвовал в треке EsDeeKid «LV Sandals».
  • Актер с детства увлекается хип-хопом — в сети есть видео, где он читает рэп под псевдонимом Timmy Tim.
  • Сходство глаз рэпера в маске и звезды «Дюны».
Rolling Stone отмечает, что цифровой след EsDeeKid минимален. У него есть несколько профилей в соцсетях, созданных в 2024 году, а в Cash App он зарегистрирован как Дамарио Джонс.

Пока ни Шаламе, ни EsDeeKid не прокомментировали слухи. «Это объяснило бы его отношения с Кайли Дженнер, которая часто встречается с рэперами», — шутят пользователи. 

