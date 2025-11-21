iPhone 11 пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди российских абонентов

Тенденцию подтверждают и другие операторы. По словам представителя «ВымпелКома» (сеть «Билайн»), доля Apple от общего числа устройств на их сети составляет 17,8%. Наиболее популярной моделью у абонентов «Билайна», как и год назад, стал iPhone 11. Помимо устройств Apple, клиенты «ВымпелКома» активнее всего используют смартфоны Samsung, Xiaomi, Realme, Honor. В прошлом году самыми используемыми были девайсы Samsung, Xiaomi, Apple, Honor, Realme.