Звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles
Опрос: каждая вторая россиянка чувствует себя сильнее своего мужчины
В Будапеште нашли нетронутый римский саркофаг возрастом 1700 лет
В Люблино снесут довоенные дома ради многоэтажек по программе реновации
Комикс о Супермене, найденный на чердаке в Калифорнии, продали за 9,12 млн долларов
«Литрес»: 80% digital-авторов назвали слова «хайп» и «кринж» новой литературной нормой
Kion запустил собственное производство вертикальных микродрам
Полузащитник «Челси» Коул Палмер сломал мизинец, ударившись дома ногой о дверь
«Евровидение» меняет правила после спора вокруг голосования за Израиль
Аналитики: спрос на психологические триллеры в России за год вырос на 30%, а на драмы — на 10%
В Мексике около 12,9 млн граждан хранят банкноту с аксолотлем
Хабиб Нурмагомедов позвал Павла Дурова на тренировку
Роскачество составило топ лучших российских красных и белых вин 2025 года
Parmigiano Reggiano заключил соглашение о продвижении сыра в новых фильмах и сериалах
Нейросетями пользуется каждый четвертый россиянин
Мультфильм Pixar «Прыгуны» обзавелся полноценным трейлером
У «Дома Дракона» будет четвертый сезон
Paramount готовит перезапуск «Черепашек-ниндзя»
Collider составил топ-10 хорроров XX века о монстрах
Сценаристы сериала по «Гарри Поттеру» уже пишут сценарий для второго сезона
В России выросли цены на бритвы
Вышел финальный трейлер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эджертоном в роли лесоруба
Apple Music составил список лучших поп-песен 2025 года
Сельдь под шубой возглавила рейтинг готовых салатов в России
Автопортрет Фриды Кало побил ценовой рекорд для женщин-художниц
A$AP Rocky и Puma представили кроссовки в гоночном стиле
Брендан Фрейзер о «Мумии-4»: «Пора дать фанатам то, чего они хотят»
Netflix показал новый отрывок из финального сезона «Очень странных дел»

iPhone 11 пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди российских абонентов

Фото: Clément Roy/Unsplash

Среди смартфонов, которыми пользуются россияне, наиболее популярным брендом стали устройства от Apple. iPhone 11, вышедший в продажу в 2019 году, пятый год подряд возглавляет рейтинг самых популярных устройств, зарегистрированных в сети МТС. Об этом пишет РБК.

В топ-5 наиболее популярных моделей среди абонентов МТС также входят Realme Note 50, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone XR. Устойчивое лидерство iPhone 11 в МТС объясняют тем, что модель остается актуальной по мощности, камере и автономности. «iPhone 11 — это пик развития компании Apple», — сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Тенденцию подтверждают и другие операторы. По словам представителя «ВымпелКома» (сеть «Билайн»), доля Apple от общего числа устройств на их сети составляет 17,8%. Наиболее популярной моделью у абонентов «Билайна», как и год назад, стал iPhone 11. Помимо устройств Apple, клиенты «ВымпелКома» активнее всего используют смартфоны Samsung, Xiaomi, Realme, Honor. В прошлом году самыми используемыми были девайсы Samsung, Xiaomi, Apple, Honor, Realme.

Расскажите друзьям