iPhone 11 пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди российских абонентов

Среди смартфонов, которыми пользуются россияне, наиболее популярным брендом стали устройства от Apple. iPhone 11, вышедший в продажу в 2019 году, пятый год подряд возглавляет рейтинг самых популярных устройств, зарегистрированных в сети МТС. Об этом пишет РБК.
В топ-5 наиболее популярных моделей среди абонентов МТС также входят Realme Note 50, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone XR. Устойчивое лидерство iPhone 11 в МТС объясняют тем, что модель остается актуальной по мощности, камере и автономности. «iPhone 11 — это пик развития компании Apple», — сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Тенденцию подтверждают и другие операторы. По словам представителя «ВымпелКома» (сеть «Билайн»), доля Apple от общего числа устройств на их сети составляет 17,8%. Наиболее популярной моделью у абонентов «Билайна», как и год назад, стал iPhone 11. Помимо устройств Apple, клиенты «ВымпелКома» активнее всего используют смартфоны Samsung, Xiaomi, Realme, Honor. В прошлом году самыми используемыми были девайсы Samsung, Xiaomi, Apple, Honor, Realme.