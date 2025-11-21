Опрос: каждая вторая россиянка чувствует себя сильнее своего мужчины

Отношения в паре, где один партнер заметно сильнее другого, часто бывают напряженными, но несмотря на это 54% респонденток уверены, что сильная женщина может быть счастлива с мужчиной слабее нее, если между ними есть любовь и уважение. Вместе с тем 33% признаются, что разница в уровне зрелости и ответственности часто мешает и рано или поздно создает конфликты, а еще 13% считают, что отношения с более слабым мужчиной возможны, только если он не испытывает комплексов.