Опрос: каждая вторая россиянка чувствует себя сильнее своего мужчины

62% россиянок признаются, что часто чувствовали себя более уверенными, чем их партнеры. Еще 26% утверждают, что в их парах силы примерно равны, и лишь 12% отмечают, что сильнее мужчина. Об этом свидетельствуют результаты исследования Mamba, которое есть у «Афиши Daily».
87% респонденток считают, что сильной женщине тяжелее строить отношения — мужчины боятся конкуренции или не выдерживают внутреннего напряжения. Только 9% уверены, что сильной женщине проще, ведь она знает, чего хочет, и не тратит время на сомнения. Еще 4% отмечают, что уверенной в себе даме легче найти себе пару, потому что «в России много слабых мужчин».
Согласно опросу, женщины определяют слабость мужчины не по словам, а по поступкам. Чаще всего это видно, когда мужчина уходит от решений, так считают 72% россиянок. Еще 56% раздражает привычка перекладывать ответственность на других, а 54% называют слабостью отсутствие стремления расти.
Около 21% замечают, что слабый мужчина не способен разговаривать спокойно и конструктивно, столько же — что он застревает в тревоге и зависимом поведении. 18% отмечают ревность и недоверие, а лишь 8% видят слабость в том, что мужчина не умеет говорить о своих чувствах.
Для большинства женщин сила — внутренняя устойчивость. 65% считают главным признаком сильной женщины умение принимать решения и брать ответственность, 50% – способность обозначать границы, а 48% — готовность не держаться за отношения из страха одиночества. При этом только 23% связывают силу с более высоким, чем у мужчины, доходом.
Отношения в паре, где один партнер заметно сильнее другого, часто бывают напряженными, но несмотря на это 54% респонденток уверены, что сильная женщина может быть счастлива с мужчиной слабее нее, если между ними есть любовь и уважение. Вместе с тем 33% признаются, что разница в уровне зрелости и ответственности часто мешает и рано или поздно создает конфликты, а еще 13% считают, что отношения с более слабым мужчиной возможны, только если он не испытывает комплексов.
Для 49% сильных женщин важно, чтобы партнер был рядом в трудные моменты, 48% ценят эмоциональную поддержку и восхищение, 42% — доверие и отсутствие контроля. Еще 28% хотят от мужчин легкости и чувства юмора, которое снижает напряжение, а 22% — ощущения собственной привлекательности рядом с мужчиной.
45% женщин говорят, что ощущают себя женственными, если мужчина относится к ним бережно и уважительно. 38% признаются, что рядом со слабым партнером им сложно чувствовать себя женщиной, поэтому они не могут позволить себе проявлять мягкость. Только 16% уверены, что их женственность не зависит от мужчины.
Рост ответственности приносит эмоциональную усталость. 40% россиянок признались, что снимают напряжение с помощью спорта и хобби, 37% учатся принимать слабости партнера и видеть его плюсы, а 30% пытаются менять отношения через диалог. 27% временами уезжают куда-то одни, чтобы восстановиться, и 24% ищут поддержки у друзей и семьи. Лишь 10% обращаются к психологу, хотя именно это могло бы дать больше устойчивости.
Из-за накопленной нагрузки многие становятся инициаторами разрыва. 53% женщин говорят, что сами уходили от слабого мужчины, когда понимали, что отношения держатся только на их силе. 18% завершали отношения по обоюдному решению, а 16% вспоминают истории, когда мужчины уходили сами, не выдерживая давления. 12% переживали болезненный разрыв, раны от которого до сих пор не зажили.
Недавно аналитики Mamba выяснили, что половина мужчин уходили от женщин, которые пытались их переделать. Среди женщин таких почти треть.