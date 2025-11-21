В Будапеште нашли нетронутый римский саркофаг возрастом 1700 лет

Внутри археологи обнаружили скелет молодой женщины. Вокруг нее оставили при захоронении множество предметов. Среди них два целых стеклянных сосуда, бронзовые фигурки, монеты, костяная шпилька и янтарное украшение. Неподалеку исследователи обнаружили римский акведук и восемь более простых захоронений.