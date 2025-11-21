В Будапеште нашли нетронутый римский саркофаг возрастом 1700 лет

Археологи Будапештского исторического музея обнаружили римский саркофаг в районе Обуда на севере венгерской столицы, сообщило агентство Associated Press.
Возраст саркофага — около 1700 лет. Находку сделали во время раскопок на территории древнеримского поселения Аквинкум. Саркофаг остался полностью герметичным и не был разграблен.
Внутри археологи обнаружили скелет молодой женщины. Вокруг нее оставили при захоронении множество предметов. Среди них два целых стеклянных сосуда, бронзовые фигурки, монеты, костяная шпилька и янтарное украшение. Неподалеку исследователи обнаружили римский акведук и восемь более простых захоронений.
В римский период большая часть территории нынешней Венгрии была провинцией под названием Паннония. Ее граница проходила по правому берегу реки Дунай менее чем в 1,6 километра от места находки.
Недавно в ходе раскопок в Иерусалиме археологи обнаружили фрагмент глины с надписью на аккадском языке. Ее размер — около 2,5 сантиметра. Находке примерно 2700 лет.