Вдову рэпера Энди Картрайта, которая расчленила его тело, приговорили к 12,5 годам

Вдову рэпера Энди Картрайта Марину Кохал признали виновной в убийстве мужа и приговорили к 12,5 года колонии, сообщила Прокуратура Петербурга.

Приговор вынес Смольнинский суд. Кохал была взята под стражу в зале суда. Свою вину она не признала.

По данным следствия, в сентябре 2020 года Марина Кохал убила Картрайта, вколов ему дома препарат, спровоцировавший шоковое состояние и гипоксию. После этого она в течение пяти дней расчленяла труп.

Согласно поисковой истории девушки, она искала информацию об инсулинотерапии. В телефоне у нее нашли следующую заметку: «влажные салфетки, перчатки, ультрафиолетовая лампа, уксус чистый, отодрать порожек от двери, не забыть про все тряпки и футболку».

В 2020 году Кохал задержали и арестоввали. В октябре 2021 года суд перевел ее под домашний арест, а в августе 2024 года она была освобождена под запрет определенных действий.

