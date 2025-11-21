В Люблино снесут довоенные дома ради многоэтажек по программе реновации

В Люблино снесут шесть уникальных домов 1930-х годов постройки, чтобы построить на их месте многоэтажки по программе реновации. Об этом сообщает MSK1.RU.
Здания расположены на Краснодарской, Люблинской и Мариупольской улицах. Несмотря на внешнюю простоту, у каждого из домов есть интересные детали. На одном, к примеру, сохранился год постройки, а перила другого украшают пятиконечные звезды.
Как отмечает «Москвич Mag», многие местные жители считают эти дома частью исторического облика района. Здания давно расселили, а подъезды опечатали. В многоэтажках на их месте поселятся уже другие жильцы.
На демонтаж и последующее строительство собираются потратить 13,5 млрд рублей. Работы пройдут в 2026–2028 годах.
Под реновацию в Люблино попадают 152 жилых дома. За время действия программы здесь успели возвести 20 новых домов, куда переселили 3800 новых семей. Сейчас в районе строятся еще 7 многоэтажек по программе.