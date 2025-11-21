Комикс о Супермене, найденный на чердаке в Калифорнии, продали за 9,12 млн долларов

Редкий экземпляр первого сольного комикса о Супермене, найденный на чердаке в Калифорнии, был продан за рекордные 9,12 млн долларов. Об этом сообщает The Guardian.
Издание 1939 года стало самым дорогим комиксом в истории. Находка была сделана тремя братьями, которые разбирали вещи в доме своей покойной матери. В картонной коробке под стопкой старых газет они обнаружили идеально сохранившийся экземпляр Superman No 1.
Как выяснилось, их мать купила комикс в 1939 году, когда ей было девять лет, и все детство она рассказывала сыновьям о «редких комиксах», которые братья смогли найти только после ее смерти.
Несмотря на 86-летний возраст и неидеальные условия хранения, комикс получил высшую оценку сохранности — 9,0 из 10 возможных баллов. Это одна из всего семи известных копий такого качества в мире.
Найденный экземпляр побил предыдущий рекорд стоимости, установленный в прошлом году, когда Action Comics No 1 (где Супермен дебютировал в 1938 году) был продан за 6 миллионов долларов.