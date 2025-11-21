Британский актер и звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles, пишет Variety.
Наиболее известный по роли Визериса Таргариена в первом сезоне «Игры престолов» актер сыграет продюсера Джорджа Мартина в предстоящем четырехсерийном биографическом фильме. Его снимет режиссер Сэм Мендес.
Ллойд присоединится к Полу Мескалу в роли Пола Маккартни, Харрисону Дикинсону в роли Джона Леннона, Барри Кеогану в роли Ринго Старра и Джозефу Куинну в роли Джорджа Харрисона.
Недавно стало известно, что Джеймс Нортон сыграет менеджера The Beatles Брайана Эпштейна в кинопроекте Мендеса. Эпштейна называли пятым участником группы.