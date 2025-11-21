Звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles
«Литрес»: 80% digital-авторов назвали слова «хайп» и «кринж» новой литературной нормой

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Большинство digital-авторов считают слова вроде «хайп», «кринж» и «краш» новой нормой современной литературы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные исследования книжного сервиса «Литрес» и издательской платформы «Литрес самиздат».

По результатам опроса, большинство респондентов (80%) считают интернет-сленг и англицизмы допустимыми, если того требует контекст. Еще 60% отметили, что в книгах допустима любая бранная лексика, а 30% — любая, за исключением мата. Кроме того, 60% опрошенных сами используют сленг, англицизмы или ругательства, а более 80% из них никогда не сталкивались за это с критикой со стороны читателей.

75% писателей отметили, что для них важно выполнить художественную задачу, даже если это потребует обращения к сленгу или обесценной лексике. 31% авторов признался, что используют современные языковые средства, чтобы дать речевую характеристику персонажам, их возрасту, социальной среде или эмоциональному состоянию. Еще одна популярная цель использования таких слов — достижение реалистичности, создание более живых диалогов (30%). На третьем месте — желание использовать все возможности русского языка (15%).

Многие из авторов добавили, что не видят смысла в использовании сленга, так как любому сленговому или ругательному слову можно найти нейтральный аналог (33%). Еще 25% респондентов считают, что такая лексика загрязняет литературу, а 15% убеждены, что современные слова — недолговечные явления в языке и не будут понятны читателям спустя десятилетия.

При этом 75% респондентов отмечают общий тренд на демократизацию литературы, которая становится ближе к читателю за счет современной лексики. Около 60% уверены, что в ближайшие 10–20 лет сленг и англицизмы окончательно станут литературной нормой.

В мае больше трети россиян признались, что не любят молодежный сленг.  В исследовании «Дзена» и «Грамоты.ру» участвовали больше 1200 человек из разных регионов России. Выяснилось, что слова вроде «кринж», «рашить» и «изи» вызывают раздражение у 38% участников. Почти столько же — 37% — отметили бюрократические штампы и канцеляризмы. Треть опрошенных указала на псевдоделовые формулировки вроде «синергия», «прозрачно», «в треке» и «финализировать» как на особо неприятные выражения.

