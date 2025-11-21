«Литрес»: 80% digital-авторов назвали слова «хайп» и «кринж» новой литературной нормой

По результатам опроса, большинство респондентов (80%) считают интернет-сленг и англицизмы допустимыми, если того требует контекст. Еще 60% отметили, что в книгах допустима любая бранная лексика, а 30% — любая, за исключением мата. Кроме того, 60% опрошенных сами используют сленг, англицизмы или ругательства, а более 80% из них никогда не сталкивались за это с критикой со стороны читателей.