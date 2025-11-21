Kion запустил собственное производство вертикальных микродрам

В приложении онлайн-кинотеатра создана специальная полка с таким контентом, а вскоре появится отдельный раздел с сериалами, адаптированными под формат 9:16. Среди первых оригинальных микродрам — скетчком «Осторожно, Кулик!» с Евгением Куликом, а также вертикальные версии сериалов «Два» и «Где второй носок?». Компания также закупила более 50 микродрам у «Медиа Телеком».