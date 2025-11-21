Kion запустил собственное производство вертикальных микродрам

Онлайн-кинотеатр Kion запустил собственное производство оригинальных проектов в вертикальном формате. Об этом пишет Forbes.
В приложении онлайн-кинотеатра создана специальная полка с таким контентом, а вскоре появится отдельный раздел с сериалами, адаптированными под формат 9:16. Среди первых оригинальных микродрам — скетчком «Осторожно, Кулик!» с Евгением Куликом, а также вертикальные версии сериалов «Два» и «Где второй носок?». Компания также закупила более 50 микродрам у «Медиа Телеком».
По словам представителей Kion, cейчас самыми популярными вертикальными мини-сериалами на платформе являются мелодрамы «Миллиардер купил меня», «Я и мафия: путь от служанки до невесты», «Мой тайный роман с олигархом», а также обновленный под вертикальный формат боевик «Девятаев». Среднее время просмотра микродрам аудиторией Kion — около 30 минут в день.
Недавно «Национальная медиа группа» сообщила, что снимет свою первую микродраму в вертикальном формате. Название сериала — «Беременна от олигарха». Он будет создан при поддержке «Национальной медиа группы».