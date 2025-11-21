В преддверии Дня психолога онлайн-кинотеатр Kion и платформа Alter изучили спрос россиян на фильмы и сериалы с психологическим сюжетом, а также на услуги психологов. Выяснилось, что чаще других психологические жанры смотрит аудитория 35–44 лет — самые частые запросы к психологам у этой группы связаны с самооценкой и трудностями в управлении эмоциями. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые есть у «Афиши Daily».