В преддверии Дня психолога онлайн-кинотеатр Kion и платформа Alter изучили спрос россиян на фильмы и сериалы с психологическим сюжетом, а также на услуги психологов. Выяснилось, что чаще других психологические жанры смотрит аудитория 35–44 лет — самые частые запросы к психологам у этой группы связаны с самооценкой и трудностями в управлении эмоциями. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые есть у «Афиши Daily».
По данным Kion, с января по ноябрь 2025 года спрос на психологические триллеры вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на драмы — на 10%. Жанр детектива сохраняет стабильно высокий интерес. Рост популярности психологических жанров заметнее всего среди зрителей 35–44 лет. Так, триллеры наиболее востребованны среди мужчин этой возрастной группы, а детективы и драмы — среди женщин.
Список самых популярных триллеров возглавляет сериал «Бар „Один звонок“», за ним следуют сериалы «Тайга», «Хирург», «Замаячный» и «Берлинская жара» — последний как раз собирает у экранов преимущественно мужскую аудиторию. В жанре детектива чаще всего смотрят такие сериалы, как «Хрустальный», «Обоюдное согласие», «Здесь все свои», «Черное солнце» и «Злые люди». Среди драм хитами стали «Почка», «Первый номер», «Нереалити», «Танго на осколках».
При этом зрительская аудитория психологических жанров не совпадает с категорией людей, которые обращаются к психологу: по данным платформы Alter, ядро последней — женщины от 18 до 34 лет, они составляют 66% всех клиентов. Вместе с мужчинами той же возрастной группы доля достигает 82%. Категория 36–45 лет — основная часть любителей психологических фильмов — занимает лишь 14% всех, кто идет в терапию.
«Несовпадение по возрасту объясняется разными способами эмоциональной регуляции и разной готовностью обращаться за помощью. Люди 35–44 лет чаще выбирают косвенные способы справляться с переживаниями — в том числе через фильмы и сериалы, которые позволяют безопасно примерить эмоциональные сценарии на себя. Вымышленные истории могут выступать как форма эмоциональной симуляции и помогают перерабатывать сложный опыт. Поколение 18–35 лет, напротив, чаще прибегает к прямым формам помощи, включая психотерапию», — говорит клинический директор Alter и практикующий психолог Анастасия Черткова.
Она добавляет, что молодые люди обращаются к психологам в 2–3 раза чаще старшего поколения. По словам специалиста, это связано с тем, что у людей 35–44 лет выше барьер стигмы и сильнее убеждение, что «нужно справляться самому», а при высокой стрессовой нагрузке в этот период жизни (дети, карьера, ипотека) сериалы становятся формой «быстрой эмоциональной регуляции».
Черткова отметила, что в последние годы, после резкого подъема в пандемию, рост реального спроса на психологические услуги сменился стабилизацией. При этом информированность людей о психотерапии продолжает расти, а люди приходят в терапию более подготовленными.
Как рассказывает психолог, самый частый запрос у женщин и мужчин 36–44 лет — проблемы с самооценкой, неуверенность, зависимость от мнения окружающих. Многие также страдают от сложностей в управлении эмоциями (виной, агрессией, раздражением, стыдом). На третьем месте у женщин — тревога, у мужчин — депрессия или похожие состояния. На четвертом у женщин — депрессия, у мужчин — проблемы в отношениях с партнером. Топ-5 наиболее частых запросов закрывают трудности в отношениях у женщин и тревогу у мужчин.
Анастасия Черткова подчеркивает, что эти запросы напрямую отражаются в предпочтении жанров. Специалист объясняет, что детективы несут в себе функцию восстановления контроля и порядка: «Четкая структура, логика, торжество справедливости — все это помогает справиться с ощущением хаоса, которым часто сопровождается интенсивная нагрузка в этом возрасте».
Триллеры же помогают снизить тревогу через контролируемый стресс. «Триллеры дают возможность безопасного переживания высокого напряжения, острые сюжеты помогают снижать уровень внутренней тревоги за счет контролируемой активации нервной системы», — рассказывает эксперт. «Психологические драмы позволяют увидеть свои чувства в отражении других, прожить сложные эмоции через персонажи, почувствовать, что то, что со мной происходит, — нормально, получить символическую поддержку», — добавляет она.
Недавно «Литрес» выяснил, что осенью в России продажи книг по психологии выросли на 20%. Связывают это с тем, что именно осенью люди чаще начинают обращать внимание на свое ментальное состояние. В лидерах продаж — «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира, «Подсознание может все!» Джона Кехо, «Роман с самим собой» Татьяны Мужицкой и «Свобода от тревоги» Роберта Лихи.