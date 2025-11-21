«Евровидение» меняет правила после спора вокруг голосования за Израиль

«Евровидение» изменит правила голосования и продвижения участников после споров вокруг результатов Израиля на прошедшем конкурсе. Об этом сообщает Би-би-си.
Теперь зрители смогут отдать по 10 голосов вместо 20. Впервые с 2022 года к голосованию в полуфиналах вернутся члены жюри. Организаторы также улучшат технический мониторинг, чтобы «обнаруживать и предотвращать мошеннические или скоординированные схемы голосования».
Артистам-участникам и вещателям «Евровидения» запретят участвовать в любых промокампаниях, организованных третьими сторонами, например государственными структурами, частными компаниями или другими телеканалами.
Изменения связаны с тем, что некоторые страны, включая Ирландию, Нидерланды, Бельгию, Испанию, Исландию и Финляндию, усомнились в результатах голосования Израиля. Певица Юваль Рафаэль, представлявшая Израиль, после выступления быстро возглавила рейтинг общественного голосования, а с учетом мнения жюри оказалась второй.
Появлялись сообщения, что одно из израильских государственных агентств оплатило рекламу и использовало официальные аккаунты в соцсетях, чтобы призывать отдать голос за их участницу.
Европейский вещательный союз (EBU) проверил голосование и счел честным, но согласился изменить его правила. «Нейтральность и честность песенного конкурса „Евровидение“ имеет первостепенное значение для EBU, его членов и всех наших зрителей. Важно, чтобы справедливость конкурса всегда была защищена», — отметил директор «Евровидения» Мартин Грин.
«Евровидение-2026» пройдет в столице Австрии Вене. Финал состоится 16 мая на «Винер-Штадтхалле», крупнейшей арене страны. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая.
Нидерланды, Ирландия, Словения и Испания пригрозили бойкотировать будущий конкурс, если в нем будет участвовать Израиль. Голосование по этому вопросу EBU планировал провести в ноябре, но затем отложил его из-за событий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в Газе.