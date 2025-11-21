«Евровидение» меняет правила после спора вокруг голосования за Израиль

Теперь зрители смогут отдать по 10 голосов вместо 20. Впервые с 2022 года к голосованию в полуфиналах вернутся члены жюри. Организаторы также улучшат технический мониторинг, чтобы «обнаруживать и предотвращать мошеннические или скоординированные схемы голосования».