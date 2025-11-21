Полузащитник «Челси» Коул Палмер сломал мизинец, ударившись дома ногой о дверь

Полузащитник «Челси» Коул Палмер получил перелом мизинца на левой ноге, ударившись дома о дверь. Об этом пишет Би-би-си.
Из-за этого инцидента спортсмен пропустит три важнейших матча команды, включая встречу в Лиге чемпионов с «Барселоной».
Главный тренер Энцо Мареска подтвердил, что 23-летний англичанин не сыграет против «Бернли» в Премьер-лиге, против «Барселоны» в еврокубке и против «Арсенала» в лондонском дерби.
Травма произошла в среду вечером, когда футболист уже готовился вернуться после двухмесячного перерыва из-за травмы паха.
«Ничего серьезного, но он не вернется в ближайшую неделю», — прокомментировал Мареска, добавив, что сам нередко получает бытовые травмы. При этом тренер подчеркнул: «Команда хорошо играет, но с Коулом мы лучше».