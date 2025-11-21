Звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles
iPhone 11 пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди российских абонентов
Опрос: каждая вторая россиянка чувствует себя сильнее своего мужчины
В Будапеште нашли нетронутый римский саркофаг возрастом 1700 лет
В Люблино снесут довоенные дома ради многоэтажек по программе реновации
Комикс о Супермене, найденный на чердаке в Калифорнии, продали за 9,12 млн долларов
«Литрес»: 80% digital-авторов назвали слова «хайп» и «кринж» новой литературной нормой
Kion запустил собственное производство вертикальных микродрам
«Евровидение» меняет правила после спора вокруг голосования за Израиль
Аналитики: спрос на психологические триллеры в России за год вырос на 30%, а на драмы — на 10%
В Мексике около 12,9 млн граждан хранят банкноту с аксолотлем
Хабиб Нурмагомедов позвал Павла Дурова на тренировку
Роскачество составило топ лучших российских красных и белых вин 2025 года
Parmigiano Reggiano заключил соглашение о продвижении сыра в новых фильмах и сериалах
Нейросетями пользуется каждый четвертый россиянин
Мультфильм Pixar «Прыгуны» обзавелся полноценным трейлером
У «Дома Дракона» будет четвертый сезон
Paramount готовит перезапуск «Черепашек-ниндзя»
Collider составил топ-10 хорроров XX века о монстрах
Сценаристы сериала по «Гарри Поттеру» уже пишут сценарий для второго сезона
В России выросли цены на бритвы
Вышел финальный трейлер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эджертоном в роли лесоруба
Apple Music составил список лучших поп-песен 2025 года
Сельдь под шубой возглавила рейтинг готовых салатов в России
Автопортрет Фриды Кало побил ценовой рекорд для женщин-художниц
A$AP Rocky и Puma представили кроссовки в гоночном стиле
Брендан Фрейзер о «Мумии-4»: «Пора дать фанатам то, чего они хотят»
Netflix показал новый отрывок из финального сезона «Очень странных дел»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер сломал мизинец, ударившись дома ногой о дверь

Фото: SOPA Images/Getty Images

Полузащитник «Челси» Коул Палмер получил перелом мизинца на левой ноге, ударившись дома о дверь. Об этом пишет Би-би-си.

Из-за этого инцидента спортсмен пропустит три важнейших матча команды, включая встречу в Лиге чемпионов с «Барселоной».

Главный тренер Энцо Мареска подтвердил, что 23-летний англичанин не сыграет против «Бернли» в Премьер-лиге, против «Барселоны» в еврокубке и против «Арсенала» в лондонском дерби.

Травма произошла в среду вечером, когда футболист уже готовился вернуться после двухмесячного перерыва из-за травмы паха.

«Ничего серьезного, но он не вернется в ближайшую неделю», — прокомментировал Мареска, добавив, что сам нередко получает бытовые травмы. При этом тренер подчеркнул: «Команда хорошо играет, но с Коулом мы лучше».

Расскажите друзьям