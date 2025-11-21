Хабиб Нурмагомедов позвал Павла Дурова на тренировку

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пригласил основателя Telegram Павла Дурова на тренировку.
«Я всегда вижу тебя в тренажерном зале, думаю, пора тебе присоединиться и начать тренироваться с братством», — написал на английском языке Нурмагомедов в соцсети Х. «Отправь местоположение, брат», — ответил ему Дуров.
В октябре Дуров посетил турнир UFC 321 в Абу-Даби. Он встретился с Нурмагомедовым и сделал совместное фото.
Недавно власти Франции полностью сняли с бизнесмена Павла Дурова ограничения на перемещения. Ему разрешили краткосрочные поездки в Дубай, где проживают его родственники и находятся офисы Telegram.