Роскачество составило топ лучших российских красных и белых вин 2025 года

В топ-10 лучших красных и белых вин отечественного производства вошли образцы из Краснодарского края и Крыма разных годов урожая. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Роскачества.
В число лучших белых вин вошли совиньон-блан 2024 года винодельни «Мантра эстейт» (4,45 балла), шардоне («Мантра эстейт») 2023 года (4,42 балла), рислинг «Красная Горка» («Галицкий и Галицкий») урожая 2023 года (4,40 балла), а также рислинг «Семейный резерв» («Сикоры») 2021 года (4,40 балла) и кью-блан («Фанагория») 2022 года (4,40 балла).
В списке лучших красных вин оказались «Семейное наследие» («Сикоры») 2020 года (4,49 балла), пти-вердо «Раевское Ренессанс» («Раевское») 2023 года ( 4,47 балла), «Старая дорога на Джанхот» («Усадьба Мезыбь») 2022 года (4,44) балла, каберне-совиньон «Резерв» («Винодельня Бельбек») 2022 года (4,43 балла), каберне-совиньон «Семейный резерв Сикоры» («Сикоры») 2020 года (4,41 балла).
Всего специалисты исследовали 206 красных вин, среди которых 162 сухих, 28 полусладких, 10 сладких и 6 полусухих. Эксперты также оценили 240 белых вин, среди которых 27 полусладких, 20 полусухих и 2 сладких. Причем в закупке преобладали белые вина, что в Роскачестве объяснили ростом их популярности.
В составлении рейтинга участвовали 35 дегустаторов: титулованные сомелье, представители научного сообщества и винные закупщики торговых сетей из разных регионов России, виноделы из Италии. Они оценивали напитки по цвету, аромату, вкусу и общему впечатлению.
«В процессе подготовки к исследованию все эксперты прошли процедуру подтверждения сенсорной чувствительности. Каждый образец оценивался по 12 параметрам (дескрипторам). Кроме того, результат коллективной оценки формировался программным комплексом и полностью исключал влияние на итоговый балл. Дегустационная комиссия оценивала вина по 100-балльной шкале, которую позже перевели в 5-балльный рейтинг», — говорится в публикации.
Недавно эксперты выяснили, что Петербург — единственный город в России, в котором белое вино популярней красного. Это связывают со сложившимися традициями. «Думаю, [популярность белых вин] связана с тем, что Петербург — город рислинга. Еще 5–10 лет назад, если в Москве рислинг в винных картах по бокалам был в диковинку и только начинал свое победное шествие, то в Петербурге он уже был в моде и присутствовал практически в каждом заведении, которое имело хоть какие-то амбиции в сфере вина», — говорил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.