В Мексике около 12,9 млн граждан хранят банкноту с аксолотлем

Звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles
iPhone 11 пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди российских абонентов
Опрос: каждая вторая россиянка чувствует себя сильнее своего мужчины
В Будапеште нашли нетронутый римский саркофаг возрастом 1700 лет
В Люблино снесут довоенные дома ради многоэтажек по программе реновации
Комикс о Супермене, найденный на чердаке в Калифорнии, продали за 9,12 млн долларов
«Литрес»: 80% digital-авторов назвали слова «хайп» и «кринж» новой литературной нормой
Kion запустил собственное производство вертикальных микродрам
Полузащитник «Челси» Коул Палмер сломал мизинец, ударившись дома ногой о дверь
«Евровидение» меняет правила после спора вокруг голосования за Израиль
Аналитики: спрос на психологические триллеры в России за год вырос на 30%, а на драмы — на 10%
Хабиб Нурмагомедов позвал Павла Дурова на тренировку
Роскачество составило топ лучших российских красных и белых вин 2025 года
Parmigiano Reggiano заключил соглашение о продвижении сыра в новых фильмах и сериалах
Нейросетями пользуется каждый четвертый россиянин
Мультфильм Pixar «Прыгуны» обзавелся полноценным трейлером
У «Дома Дракона» будет четвертый сезон
Paramount готовит перезапуск «Черепашек-ниндзя»
Collider составил топ-10 хорроров XX века о монстрах
Сценаристы сериала по «Гарри Поттеру» уже пишут сценарий для второго сезона
В России выросли цены на бритвы
Вышел финальный трейлер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эджертоном в роли лесоруба
Apple Music составил список лучших поп-песен 2025 года
Сельдь под шубой возглавила рейтинг готовых салатов в России
Автопортрет Фриды Кало побил ценовой рекорд для женщин-художниц
A$AP Rocky и Puma представили кроссовки в гоночном стиле
Брендан Фрейзер о «Мумии-4»: «Пора дать фанатам то, чего они хотят»
Netflix показал новый отрывок из финального сезона «Очень странных дел»

В Мексике около 12,9 млн граждан хранят банкноты в 50 песо с аксолотлем по имени Горда. Об этом сообщает The Guardian.

Спустя четыре года после выпуска эта купюра стала неожиданным коллекционным феноменом. Теперь некоторые банкноты из первых выпусков торгуются среди коллекционеров в 100 раз дороже номинала, достигая 300 долларов.

Основная причина такой популярности в дизайне купюры. Уникальность аксолотлей, которые никогда не превращаются во взрослых саламандр и сохраняют жабры, делает их важным символом мексиканской природы.

Эти существа обитали в озере Тескоко еще до возникновения империи ацтеков, которые построили свою столицу Теночтитлан на острове посреди этого озера. Именно эта историческая сцена изображена на оборотной стороне банкноты.

Сегодня дикая популяция аксолотлей находится на грани исчезновения. В природе осталось всего около 36 особей на квадратный километр. Горда, появившаяся на купюре, живет в специализированном музее Аксолотитлан в Мехико.

Как отмечает основатель музея Памела Валенсия, появление аксолотля на банкноте помогло привлечь внимание к исчезающему виду: «Мы не можем спасти то, о существовании чего не знаем». 

