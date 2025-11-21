В Мексике около 12,9 млн граждан хранят банкноту с аксолотлем

В Мексике около 12,9 млн граждан хранят банкноты в 50 песо с аксолотлем по имени Горда. Об этом сообщает The Guardian.
Спустя четыре года после выпуска эта купюра стала неожиданным коллекционным феноменом. Теперь некоторые банкноты из первых выпусков торгуются среди коллекционеров в 100 раз дороже номинала, достигая 300 долларов.
Основная причина такой популярности в дизайне купюры. Уникальность аксолотлей, которые никогда не превращаются во взрослых саламандр и сохраняют жабры, делает их важным символом мексиканской природы.
Эти существа обитали в озере Тескоко еще до возникновения империи ацтеков, которые построили свою столицу Теночтитлан на острове посреди этого озера. Именно эта историческая сцена изображена на оборотной стороне банкноты.
Сегодня дикая популяция аксолотлей находится на грани исчезновения. В природе осталось всего около 36 особей на квадратный километр. Горда, появившаяся на купюре, живет в специализированном музее Аксолотитлан в Мехико.
Как отмечает основатель музея Памела Валенсия, появление аксолотля на банкноте помогло привлечь внимание к исчезающему виду: «Мы не можем спасти то, о существовании чего не знаем».