Parmigiano Reggiano заключил соглашение о продвижении сыра в новых фильмах и сериалах

«Parmigiano Reggiano — это не просто символ традиций, но и настоящая икона для глобальной аудитории. Наше партнерство с UTA позволит рассказать историю нашего продукта, в основе которой всего три натуральных ингредиента и века мастерства, новой аудитории через современные форматы», — прокомментировал глава отдела маркетинга консорциума Кармине Форбусо.