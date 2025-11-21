Parmigiano Reggiano заключил соглашение о продвижении сыра в новых фильмах и сериалах

Консорциум Parmigiano Reggiano заключил договор с талант-агентством United Talent Agency (UTA) о продвижении сыра в фильмах и сериалах.
Согласно заявлению, агентство «использует свой опыт и глобальные связи в сфере развлечений и культуры, чтобы представить Parmigiano Reggiano широкому кругу партнеров, продвигая идею гастрономического совершенства и высокого качества ингредиентов, производства и дистрибуции».
Цель — укрепление глобального бренда и донесение его ценностей: традиционного производства и высочайшего качества.
Как отмечают эксперты, у Parmigiano Reggiano, производимого более 1000 лет, есть все шансы стать успешным киногероем. Этот сыр, который можно производить только в пяти провинциях Италии, является одним из самых узнаваемых гастрономических брендов в мире.
«Parmigiano Reggiano — это не просто символ традиций, но и настоящая икона для глобальной аудитории. Наше партнерство с UTA позволит рассказать историю нашего продукта, в основе которой всего три натуральных ингредиента и века мастерства, новой аудитории через современные форматы», — прокомментировал глава отдела маркетинга консорциума Кармине Форбусо.