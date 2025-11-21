Нейросетями пользуется каждый четвертый россиянин

Нейросети наиболее популярны у молодежи. В возрастной группе от 12 до 17 лет ими ежемесячно пользуются 52%, ежедневно ― 16%. В группе от 18 до 24 лет показатели составляют 51 и 15% соответственно. Самый низкий охват у россиян старше 65 лет: только 9% из них пользуются нейросетями хотя бы раз в месяц и 1% — ежедневно.