Звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles
iPhone 11 пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди российских абонентов
Опрос: каждая вторая россиянка чувствует себя сильнее своего мужчины
В Будапеште нашли нетронутый римский саркофаг возрастом 1700 лет
В Люблино снесут довоенные дома ради многоэтажек по программе реновации
Комикс о Супермене, найденный на чердаке в Калифорнии, продали за 9,12 млн долларов
«Литрес»: 80% digital-авторов назвали слова «хайп» и «кринж» новой литературной нормой
Kion запустил собственное производство вертикальных микродрам
Полузащитник «Челси» Коул Палмер сломал мизинец, ударившись дома ногой о дверь
«Евровидение» меняет правила после спора вокруг голосования за Израиль
Аналитики: спрос на психологические триллеры в России за год вырос на 30%, а на драмы — на 10%
В Мексике около 12,9 млн граждан хранят банкноту с аксолотлем
Хабиб Нурмагомедов позвал Павла Дурова на тренировку
Роскачество составило топ лучших российских красных и белых вин 2025 года
Parmigiano Reggiano заключил соглашение о продвижении сыра в новых фильмах и сериалах
Мультфильм Pixar «Прыгуны» обзавелся полноценным трейлером
У «Дома Дракона» будет четвертый сезон
Paramount готовит перезапуск «Черепашек-ниндзя»
Collider составил топ-10 хорроров XX века о монстрах
Сценаристы сериала по «Гарри Поттеру» уже пишут сценарий для второго сезона
В России выросли цены на бритвы
Вышел финальный трейлер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эджертоном в роли лесоруба
Apple Music составил список лучших поп-песен 2025 года
Сельдь под шубой возглавила рейтинг готовых салатов в России
Автопортрет Фриды Кало побил ценовой рекорд для женщин-художниц
A$AP Rocky и Puma представили кроссовки в гоночном стиле
Брендан Фрейзер о «Мумии-4»: «Пора дать фанатам то, чего они хотят»
Netflix показал новый отрывок из финального сезона «Очень странных дел»

Нейросетями пользуется каждый четвертый россиянин

Фото: Cash Macanaya/Unsplash

Совокупный месячный охват сервисов искусственного интеллекта составил в России 26% населения. Хотя бы раз в неделю нейросетями пользуются 5% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию Mediascope.

Самыми популярными ИИ-сервисами в России стали «Алиса AI» и DeepSeek. Их месячный охват в октябре составил 14 и 9% соответственно. Далее следуют GigaChat и ChatGPT, которыми ежемесячно пользуются примерно по 4% россиян. Еще по 1% приходится на Perplexity AI и Character AI. 

Нейросети наиболее популярны у молодежи. В возрастной группе от 12 до 17 лет ими ежемесячно пользуются 52%, ежедневно ― 16%. В группе от 18 до 24 лет показатели составляют 51 и 15% соответственно. Самый низкий охват у россиян старше 65 лет: только 9% из них пользуются нейросетями хотя бы раз в месяц и 1% — ежедневно.

Исследование проводили среди россиян старше 12 лет. В анализе не учитывались нейросети, интегрированные в другие сервисы (например, «Google Поиск»). 

Презентацию с этими данными на конференции Mediascope представила исполнительный директор компании Ксения Ачкасова. В документе также приведены данные по телевидению, которое остается самым охватным СМИ.

Согласно Mediascope, хотя бы изредка телевизор включают 97% жителей страны, а две трети населения делают это ежедневно. Среднестатистический россиянин смотрит ТВ чуть более трех часов в день. С 2015 года среднесуточное время просмотра ТВ сократилось на 46 минут —  с 4 часов 6 минут до 3 часов 20 минут.

