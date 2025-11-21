Нейросетями пользуется каждый четвертый россиянин

Совокупный месячный охват сервисов искусственного интеллекта составил в России 26% населения. Хотя бы раз в неделю нейросетями пользуются 5% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию Mediascope.
Самыми популярными ИИ-сервисами в России стали «Алиса AI» и DeepSeek. Их месячный охват в октябре составил 14 и 9% соответственно. Далее следуют GigaChat и ChatGPT, которыми ежемесячно пользуются примерно по 4% россиян. Еще по 1% приходится на Perplexity AI и Character AI.
Нейросети наиболее популярны у молодежи. В возрастной группе от 12 до 17 лет ими ежемесячно пользуются 52%, ежедневно ― 16%. В группе от 18 до 24 лет показатели составляют 51 и 15% соответственно. Самый низкий охват у россиян старше 65 лет: только 9% из них пользуются нейросетями хотя бы раз в месяц и 1% — ежедневно.
Исследование проводили среди россиян старше 12 лет. В анализе не учитывались нейросети, интегрированные в другие сервисы (например, «Google Поиск»).
Презентацию с этими данными на конференции Mediascope представила исполнительный директор компании Ксения Ачкасова. В документе также приведены данные по телевидению, которое остается самым охватным СМИ.
Согласно Mediascope, хотя бы изредка телевизор включают 97% жителей страны, а две трети населения делают это ежедневно. Среднестатистический россиянин смотрит ТВ чуть более трех часов в день. С 2015 года среднесуточное время просмотра ТВ сократилось на 46 минут — с 4 часов 6 минут до 3 часов 20 минут.