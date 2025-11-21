Мультфильм Pixar «Прыгуны» обзавелся полноценным трейлером

Pixar опубликовал полноценный трейлер мультфильма «Прыгуны» («Hoppers»). Премьера состоится 6 марта 2026 года.
Проект расскажет о девочке Мейбл, которая использует новое изобретение и вселяет свое сознание в механического бобра. После этого героиня отправляется в дикую природу, чтобы пообщаться с животными и узнать о них больше.
Королеву насекомых, объявляющую войну людям, озвучила Мэрил Стрип. В касте также задействованы Дейв Франко, Джон Хэмм, Эго Нводим, Кэти Наджими, Пайпер Курда, Мелисса Вильясеньор и другие.
Режиссером проекта выступил Дэниел Чонг («Вся правда о медведях»). «Мульфильм будет эмоциональным, искренним и масштабным. Но я хотел, чтобы и комедия была на самом высоком уровне», — говорил он.
Недавно Pixar опубликовал тизер-трейлер мультфильма «История игрушек-5» — новой части анимационной франшизы. Она выйдет в кинопрокат 19 июня 2026 года.
К своим ролям в картине вернулись Том Хэнкс, Тим Аллен, Джоан Кьюсак. В актерский состав также вошел телеведущий Конан О’Брайен, он озвучил в мультфильме Умницу — новую техническую игрушку для приучения малышей к туалету.