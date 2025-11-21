Звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles
iPhone 11 пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди российских абонентов
Опрос: каждая вторая россиянка чувствует себя сильнее своего мужчины
В Будапеште нашли нетронутый римский саркофаг возрастом 1700 лет
В Люблино снесут довоенные дома ради многоэтажек по программе реновации
Комикс о Супермене, найденный на чердаке в Калифорнии, продали за 9,12 млн долларов
«Литрес»: 80% digital-авторов назвали слова «хайп» и «кринж» новой литературной нормой
Kion запустил собственное производство вертикальных микродрам
Полузащитник «Челси» Коул Палмер сломал мизинец, ударившись дома ногой о дверь
«Евровидение» меняет правила после спора вокруг голосования за Израиль
Аналитики: спрос на психологические триллеры в России за год вырос на 30%, а на драмы — на 10%
В Мексике около 12,9 млн граждан хранят банкноту с аксолотлем
Хабиб Нурмагомедов позвал Павла Дурова на тренировку
Роскачество составило топ лучших российских красных и белых вин 2025 года
Parmigiano Reggiano заключил соглашение о продвижении сыра в новых фильмах и сериалах
Нейросетями пользуется каждый четвертый россиянин
У «Дома Дракона» будет четвертый сезон
Paramount готовит перезапуск «Черепашек-ниндзя»
Collider составил топ-10 хорроров XX века о монстрах
Сценаристы сериала по «Гарри Поттеру» уже пишут сценарий для второго сезона
В России выросли цены на бритвы
Вышел финальный трейлер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эджертоном в роли лесоруба
Apple Music составил список лучших поп-песен 2025 года
Сельдь под шубой возглавила рейтинг готовых салатов в России
Автопортрет Фриды Кало побил ценовой рекорд для женщин-художниц
A$AP Rocky и Puma представили кроссовки в гоночном стиле
Брендан Фрейзер о «Мумии-4»: «Пора дать фанатам то, чего они хотят»
Netflix показал новый отрывок из финального сезона «Очень странных дел»

Мультфильм Pixar «Прыгуны» обзавелся полноценным трейлером

Фото: Pixar Animation Studios

Pixar опубликовал полноценный трейлер мультфильма «Прыгуны» («Hoppers»). Премьера состоится 6 марта 2026 года.

Проект расскажет о девочке Мейбл, которая использует новое изобретение и вселяет свое сознание в механического бобра. После этого героиня отправляется в дикую природу, чтобы пообщаться с животными и узнать о них больше.

Королеву насекомых, объявляющую войну людям, озвучила Мэрил Стрип. В касте также задействованы Дейв Франко, Джон Хэмм, Эго Нводим, Кэти Наджими, Пайпер Курда, Мелисса Вильясеньор и другие. 

Видео: Pixar

Режиссером проекта выступил Дэниел Чонг («Вся правда о медведях»). «Мульфильм будет эмоциональным, искренним и масштабным. Но я хотел, чтобы и комедия была на самом высоком уровне», — говорил он.

Недавно Pixar опубликовал тизер-трейлер мультфильма «История игрушек-5» — новой части анимационной франшизы. Она выйдет в кинопрокат 19 июня 2026 года.

К своим ролям в картине вернулись Том Хэнкс, Тим Аллен, Джоан Кьюсак. В актерский состав также вошел телеведущий Конан О’Брайен, он озвучил в мультфильме Умницу — новую техническую игрушку для приучения малышей к туалету.

