У «Дома Дракона» будет четвертый сезон

HBO продлила сериал «Дом Дракона» на четвертый сезон. Планируется, что он выйдет в 2028 году, пишет Variety.
Приквел «Игры престолов» рассказывает о войне внутри династии Таргариенов за Железный трон, которая произошла примерно за 200 лет до событий оригинального сериала. Сюжет строится на борьбе за власть между принцессой Рейнирой и ее сводным братом Эйгоном. Сериал основан на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь».
Премьера первого сезона шоу состоялась 21 августа 2022 года, второго — 16 июня 2024 года. Третий хотят выпустить летом 2026 года. Четвертый сезон должен стать последним.
HBO также продлила на второй сезон еще не вышедший приквел «Игры престолов» — «Рыцарь семи королевств». В основу шоу легла серия «Повестей о Дунке и Эгге» Джорджа Р. Р. Мартина. Зрителям расскажут о приключениях рыцаря Дункана Высокого и его молодого оруженосца Эгга, который на самом деле — принц из династии Таргариенов.
Сериал начнут показывать с 18 января 2026 года. Первый сезон, как говорил автор, стал адаптацией повести «Межевой рыцарь».
«„Адаптация настолько верная, насколько разумный человек вообще может надеяться (а вы все знаете, насколько я благоразумен в этом вопросе). Зрители, которым подавай только экшн, экшн, экшн… Вам сериал вряд ли придется по душе. Здесь имеется лишь один захватывающий бой, но нет ни драконов, ни белых ходоков, ни сражений на поле брани… Здесь в центре внимания понятия долга, чести и других рыцарских добродетелей и то, что они означают для персонажей», — писал Мартин. Выход второго сезона ожидается в 2027 году.