Paramount готовит перезапуск «Черепашек-ниндзя»

Paramount собирается сделать перезапуск «Черепашек-ниндзя» в жанре игрового кино, пишет The Hollywood Reporter.
В проект планируют пригласить Нила Х.Морица, продюсера трех фильмов «Соник в кино» и франшизы «Форсаж». Сейчас с ним ведут переговоры.
В 2016 году выходил последний полнометражный фильм по вселенной — «Черепашки-ниндзя-2» режиссера Дейва Грина. Недавно по «Черепашкам-ниндзя» готовилась экранизация комикса «Последний ронин». Режиссером должен был стать Илья Найшуллер. Сейчас идею отложили.
17 сентября 2027 года в США состоится премьера мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов-2». Режисер мультфильма — Джефф Роу.