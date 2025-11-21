Звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles
Collider составил топ-10 хорроров XX века о монстрах

Кадр из фильма «Нечто». Фото: Universal Pictures

Журналист Джереми Уркхарт составил для Collider рейтинг из 10 самых пугающих хорроров о монстрах, снятых в XX веке. Издание отмечает, что не все картины о монстрах ― ужастики, но эти десять сильнее всего вызывают ощущение тревоги и угрозы, оставаясь актуальными и пугающими даже спустя годы.

Список возглавило «Нечто» Джона Карпентера с Куртом Расселлом в главной роли. В этом хорроре полярники сталкиваются с инопланетным существом, которое убивает людей и принимает их облик. Collider отметил «шокирующую визуальную составляющую фильма», назвав его мастерским сочетанием научной фантастики и хоррора. 

На втором месте «Челюсти» Стивена Спилберга, который благодаря напряженности и атмосфере «считается почти идеалом жанра». 

Замыкает тройку оригинальная «Годзилла», снятая в 1954 году японским режиссером Исиро Хондой. «Этот фильм заложил основы всей франшизы и остается важной культурной аллегорией опасностей ядерной эры», ― считает Уркхарт. 

Всего в десятке фильмов сразу четыре принадлежат серии о «Годзилле». Полностью топ-10 выглядит так:
 

  1. «Нечто» («The Thing», 1982)
  2. «Челюсти» («Jaws», 1975)
  3. «Годзилла» («Gojira», 1954)
  4. «Американский оборотень в Лондоне» («An American Werewolf in London», 1981)
  5. «Годзилла против Разрушителя» («Godzilla vs. Destoroyah», 1995)
  6. «Чужой» («Alien», 1979)
  7. «Муха» («The Fly», 1986)
  8. «Годзилла против Хедоры» («Godzilla vs. Hedorah», 1971)
  9. «Вой» («The Howling», 1981)
  10. «Годзилла против Биолланте» («Godzilla vs. Biollante», 1989)
