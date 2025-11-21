Collider составил топ-10 хорроров XX века о монстрах

Журналист Джереми Уркхарт составил для Collider рейтинг из 10 самых пугающих хорроров о монстрах, снятых в XX веке. Издание отмечает, что не все картины о монстрах ― ужастики, но эти десять сильнее всего вызывают ощущение тревоги и угрозы, оставаясь актуальными и пугающими даже спустя годы.
Список возглавило «Нечто» Джона Карпентера с Куртом Расселлом в главной роли. В этом хорроре полярники сталкиваются с инопланетным существом, которое убивает людей и принимает их облик. Collider отметил «шокирующую визуальную составляющую фильма», назвав его мастерским сочетанием научной фантастики и хоррора.
На втором месте «Челюсти» Стивена Спилберга, который благодаря напряженности и атмосфере «считается почти идеалом жанра».
Замыкает тройку оригинальная «Годзилла», снятая в 1954 году японским режиссером Исиро Хондой. «Этот фильм заложил основы всей франшизы и остается важной культурной аллегорией опасностей ядерной эры», ― считает Уркхарт.
Всего в десятке фильмов сразу четыре принадлежат серии о «Годзилле». Полностью топ-10 выглядит так:
- «Нечто» («The Thing», 1982)
- «Челюсти» («Jaws», 1975)
- «Годзилла» («Gojira», 1954)
- «Американский оборотень в Лондоне» («An American Werewolf in London», 1981)
- «Годзилла против Разрушителя» («Godzilla vs. Destoroyah», 1995)
- «Чужой» («Alien», 1979)
- «Муха» («The Fly», 1986)
- «Годзилла против Хедоры» («Godzilla vs. Hedorah», 1971)
- «Вой» («The Howling», 1981)
- «Годзилла против Биолланте» («Godzilla vs. Biollante», 1989)