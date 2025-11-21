Collider составил топ-10 хорроров XX века о монстрах

Журналист Джереми Уркхарт составил для Collider рейтинг из 10 самых пугающих хорроров о монстрах, снятых в XX веке. Издание отмечает, что не все картины о монстрах ― ужастики, но эти десять сильнее всего вызывают ощущение тревоги и угрозы, оставаясь актуальными и пугающими даже спустя годы.