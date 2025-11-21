Сценаристы сериала по «Гарри Поттеру» уже пишут сценарий для второго сезона

Авторы сериала по «Гарри Поттеру» уже начали работать над сценарием для второго сезона, несмотря на то что съемки первого еще не закончились. Об этом сообщил глава холдинга HBO Кейси Блойс во время пресс-конференции в Нью-Йорке, пишет Variety.
«Не знаю, будет ли это в духе „завершили съемки одного сезона в пятницу и начали съемки другого в понедельник“, но мы сделаем все возможное, чтобы между частями не было большого перерыва — это важно и для детей-актеров, и для зрителей», — сказал он.
Съемки сериала по «Гарри Поттеру» идут с июля в Великобритании. Недавно Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в оригинальной франшизе, поддержал своего преемника — юного актера Доминика МакЛоклина. Он написал МакЛоклину письмо, чтобы поделиться своим опытом и пожелать удачи. Обо всем, что нужно знать о предстоящем проекте НВO, премьера которого ожидается в 2027 году, можно прочитать в материале «Афиши Daily».