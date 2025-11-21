В России выросли цены на бритвы

Цены на бритвы в России выросли за три года, пишет телеграм-канал Baza cо ссылкой на данные АТОЛ.
Средняя стоимость наборов одноразовых бритв в 2025 году достигла 339 рублей, это на 46% выше уровня прошлого года. В 2023 году цена составляла 231 рубль, что на 15% выше показателей 2022 года. Аналогичная ситуация наблюдается и в категории кассет для бритья: за последние три года стоимость увеличилась на 11,4%. В текущем году средняя цена на лезвия для бритья составляет 842 рубля. В 2022 году — 756 рублей.
Эксперты связывают подорожание с ростом себестоимости производства из‑за использования импортных материалов и усложнениями логистики после санкций. Третья причина: конкуренция с другими видами удаления волос. Например, лазерной эпиляцией.
Недавно стало известно, что за три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%. В последнее время рост цен на эти товары начал замедляться. Цены увеличились из‑за санкций, повышения ключевой ставки ЦБ и инфляции.