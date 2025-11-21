Вышел финальный трейлер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эджертоном в роли лесоруба

Netflix представил финальный трейлер фильма «Сны поездов» («Train Dreams»), основанного на одноименной новелле Дениса Джонсона. Премьера состоится сегодня, 21 ноября.
По сюжету главный герой Роберт Грейнье работает лесорубом и железнодорожником на северо-западе США. Его жизнь разворачивается на фоне быстро меняющейся Америки начала XX века. Главные роли в экранизации исполнили Джоэл Эджертон («Темная материя») и Фелисити Джонс («Бруталист»).
Создателями фильма выступили режиссер Клинт Бентли («Жокей»), сценарист Грег Кведар («Синг-Синг»), продюсеры Майкл Хеймлер, Уилл Яновиц, Марисса МакМэхон, Эшли Шлейфер и Тедди Шварцман.
Исполнительными продюсерами стали Кейси Аффлек, Эджертон, Кведар, Скотт Хинкли, Джон Фридберг. Впервые «Сны поездов» показали на кинофестивале «Сандэнс».