Apple Music составил список лучших поп-песен 2025 года

Apple Music составил топ-50 лучших поп-композиций 2025 года. Его возглавила песня Леди Гаги «Abracadabra» из альбома «Mayhem», который вышел 7 марта.
«С ее заразительным и завораживающим припевом «Abracadabra» околдовала 2025 год и ясно показала: Mother Monster официально вернулась. «Mayhem» еще сильнее закрепил ее статус живой легенды, ведь Гага вернулась к своим поп-корням и звучанию, которое так характерно именно для нее», ― отметили в музыкальном стриминге.
На втором месте рейтинга оказалась песня Сабрины Карпентер «Manchild» ― лид-сингл альбома «Man's BestFriend», на третьем ― «2 hands» канадской певицы Тейт Макрэй. Замыкают топ-5 «Yukon» Джастина Бибера и «Cry for me» The Weeknd.
В топ также попала еще одна песня Гаги ― «Garden Of Eden», два трека Тейлор Свифт ― «The Fate of Ophelia» и «Opalite», «Azizam» Эда Ширана, «Jump» кей-поп-группы Blackpink, «Party 4 you» Charli XCX и «The Giver» Chappell Roan.