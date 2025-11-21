«Сельдь под шубой» возглавила рейтинг готовых салатов в России

Согласно исследованию, каждый одиннадцатый россиянин (9%) хотя бы раз за 2025 год купил в магазине этот салат. В среднем одна порция «сельди под шубой» стоит 173 рубля. Второе место по популярности занимает оливье: в 2025 году его хотя бы раз приобрели 8% российских покупателей. Cредняя стоимость порции составила 163 рубля.