Фото: Pannet/wikipedia.org

«Сельдь под шубой» возглавила рейтинг готовых салатов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Ромир».

Согласно исследованию, каждый одиннадцатый россиянин (9%) хотя бы раз за 2025 год купил в магазине этот салат. В среднем одна порция «сельди под шубой» стоит 173 рубля. Второе место по популярности занимает оливье: в 2025 году его хотя бы раз приобрели 8% российских покупателей. Cредняя стоимость порции составила 163 рубля.

На третьем месте — салат «Крабовый», 4% россиян хотя бы раз купили его в течение года. Он также самый дешевый из рейтинга: в среднем порция стоит 134 рубля за порцию.

Четвертое и пятое места делят между собой «Цезарь с курицей» и «Мимоза», их в течение года приобрели по 2% покупателей. В среднем за порцию «Цезаря» россияне в 2025 году заплатили 253 рубля — он самый дорогой в списке. У «Мимозы» средняя стоимость — 177 рублей. Завершает рейтинг популярных салатов «Столичный», который купили 1% россиян в 2025 году — в среднем его порция продается за 189 рублей.

