A$AP Rocky и Puma представили кроссовки в гоночном стиле

Рэпер A$AP Rocky представил новую модель Puma Speedcat, навеянную автоспортом и уличной эстетикой, пишет WWD.
Кроссовки выполнены из потертой замши, их подошва — из обожженной резины. Пятка украшена TPU-вставкой с принтом, а на язычке — винтажный логотип гоночной линии Puma. Шнурки выполнены в красном цвете. Новая модель A$AP Rocky x Puma Speedcat поступила в продажу 20 ноября эксклюзивно через приложение Puma в США.
Сотрудничество A$AP Rocky с брендом началось в 2023 году, когда он стал креативным директором партнерства Puma и «Формулы-1». Музыкант представил уже несколько моделей обуви этого бренда.
Недавно Nike и «Очень странные дела» выпустили свою коллаборацию — тоже кроссовки. Они специально состарены: белая подошва будто пожелтела, а кожаный верх покрылся трещинами.