A$AP Rocky и Puma представили кроссовки в гоночном стиле

Кроссовки выполнены из потертой замши, их подошва — из обожженной резины. Пятка украшена TPU-вставкой с принтом, а на язычке — винтажный логотип гоночной линии Puma. Шнурки выполнены в красном цвете. Новая модель A$AP Rocky x Puma Speedcat поступила в продажу 20 ноября эксклюзивно через приложение Puma в США.