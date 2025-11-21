Автопортрет Фриды Кало побил ценовой рекорд для женщин-художниц

Автопортрет Фриды Кало ушел с молотка за 54,7 млн долларов и стал самым дорогим произведением женщины-художницы, когда-либо проданным на аукционе. Об этом сообщает Associated Press.
Картина, написанная Кало в 1940 году, называется «Сон (Кровать)». Она побила рекорд, установленный полотном «Дурман/Белый цветок №1» Джорджии О’Киф, которое продали на аукционе в 2014 году за 44,4 млн долларов.
Торги в Нью-Йорке устроил аукционный дом Sotheby’s. Имя покупателя не уточняется.
«Сон (Кровать)» — одна из немногих картин Кало, которые остаются в частных руках за пределами Мексики, где творчество художницы объявлено культурным памятником. Ее работы, находящиеся в государственных и частных коллекциях внутри страны, не могут быть вывезены за рубеж или уничтожены.
Произведение поступило из частной коллекции, владелец которой не раскрывается, и юридически может быть продано на международном рынке. Некоторые искусствоведы критиковали продажу по культурным причинам; другие выражали тревогу, что полотно — которое в последний раз показывали публике в конце 1990-х — вновь может исчезнуть из публичного доступа после аукциона. Уже поступили запросы на его участие в будущих выставках в Нью-Йорке, Лондоне и Брюсселе.
На картине Кало изображена спящей на деревянной кровати в колониальном стиле, будто парящей среди облаков. Она укрыта золотистым одеялом, а вокруг нее переплетаются вьющиеся растения и листья. Над кроватью расположен скелет, обмотанный динамитом.