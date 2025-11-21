«Господин», «зайка», «кожаный» — как россияне просят «Алису AI» называть их и почему
В России выросли цены на бритвы
Вышел финальный трейлер драмы «Сны поездов» с Джоэлом Эджертоном в роли лесоруба
Apple Music составил список лучших поп-песен 2025 года
«Сельдь под шубой» возглавила рейтинг готовых салатов в России
A$AP Rocky и Puma представили кроссовки в гоночном стиле
Брендан Фрейзер о «Мумии-4»: «Пора дать фанатам то, чего они хотят»
Netflix показал новый отрывок из финального сезона «Очень странных дел»
Британский астроном открыл шесть новых созвездий и назвал их в честь закусок
Вышел новый трейлер хоррора «Возвращение в Сайлент-Хилл». Премьера в России — 22 января 2026 года
Среди российских молодоженов вырос спрос на прокат лимузинов и выступления кавер-групп
Charli XCX на сцене и за кулисами в трейлере фильма «Момент»
Тальков был убит из нагана 1895 года
Сериал «Задание» с Марком Руффало продлили на второй сезон
Звезда «Сумерек» подрался с прохожим в центре Петербурга
Московский еврейский кинофестиваль пройдет в столице с 7 по 14 декабря
Количество владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries выросло на 62% за год
За последний месяц в Диснейленде во Флориде умерли 5 человек
Роман Стивена Кинга «Оно» исчез с крупных российских маркетплейсов и из книжных магазинов
Рэйф Файнс и Эль Фэннинг в дебютном трейлере «Голодных игр: Рассвет жатвы»
Количество книжных магазинов в России уменьшилось на 11%
Трейлер лайв-экшна «Моана» стал вторым самым просматриваемым в истории Disney
«Жуткое оригами»: показываем финальный локализованный трейлер «Крипера»
Новый триллер с Гленом Пауэллом получил дату премьеры
Фонд «Второе дыхание» провел съемку в рамках акции «Куртка бабушке зимой»
Вышел трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
С 1 марта алкоголь в общепите во дворах Подмосковья можно будет купить только в течение двух часов
Американскую «Игру в кальмара» начнут снимать в 2026 году

Автопортрет Фриды Кало побил ценовой рекорд для женщин-художниц

Фото: Sotheby’s

Автопортрет Фриды Кало ушел с молотка за 54,7 млн долларов и стал самым дорогим произведением женщины-художницы, когда-либо проданным на аукционе. Об этом сообщает Associated Press.

Картина, написанная Кало в 1940 году, называется «Сон (Кровать)». Она побила рекорд, установленный полотном «Дурман/Белый цветок №1» Джорджии О’Киф, которое продали на аукционе в 2014 году за 44,4 млн долларов.

Торги в Нью-Йорке устроил аукционный дом Sotheby’s. Имя покупателя не уточняется.

«Сон (Кровать)» — одна из немногих картин Кало, которые остаются в частных руках за пределами Мексики, где творчество художницы объявлено культурным памятником. Ее работы, находящиеся в государственных и частных коллекциях внутри страны, не могут быть вывезены за рубеж или уничтожены.

Произведение поступило из частной коллекции, владелец которой не раскрывается, и юридически может быть продано на международном рынке. Некоторые искусствоведы критиковали продажу по культурным причинам; другие выражали тревогу, что полотно — которое в последний раз показывали публике в конце 1990-х — вновь может исчезнуть из публичного доступа после аукциона. Уже поступили запросы на его участие в будущих выставках в Нью-Йорке, Лондоне и Брюсселе.

На картине Кало изображена спящей на деревянной кровати в колониальном стиле, будто парящей среди облаков. Она укрыта золотистым одеялом, а вокруг нее переплетаются вьющиеся растения и листья. Над кроватью расположен скелет, обмотанный динамитом.

Расскажите друзьям