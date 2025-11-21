Брендан Фрейзер о «Мумии-4»: «Пора дать фанатам то, чего они хотят»

«В тот год NBC обладала правами на трансляцию Олимпийских игр. Так что они совместили два проекта, и мы поехали в Китай. Работать в Шанхае — невероятный опыт. Я горжусь третьей частью, потому что считаю ее хорошим самостоятельным фильмом. Мы собрались, сделали то, что умеем, с другой командой на площадке и выложились по максимуму», ― сказал актер.