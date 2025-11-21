«Господин», «зайка», «кожаный» — как россияне просят «Алису AI» называть их и почему
Брендан Фрейзер о «Мумии-4»: «Пора дать фанатам то, чего они хотят»

Брендан Фрейзер в интервью AP намекнул, что вернется в четвертой «Мумии». На вопрос, остались ли для него фильмы франшизы в прошлом, актер ответил, что тот фильм, который он хотел снять, ― еще впереди.

«Я ждал этого звонка 20 лет. Иногда он звучал громко, иногда — тихим телеграфным сигналом. А теперь? Пора дать поклонникам то, чего они хотят», ― сказал Фрейзер.

Говоря о третьей части серии, он отметил, что «Гробница императора драконов» была попыткой воспользоваться Олимпийскими играми в Пекине.

«В тот год NBC обладала правами на трансляцию Олимпийских игр. Так что они совместили два проекта, и мы поехали в Китай. Работать в Шанхае — невероятный опыт. Я горжусь третьей частью, потому что считаю ее хорошим самостоятельным фильмом. Мы собрались, сделали то, что умеем, с другой командой на площадке и выложились по максимуму», ― сказал актер.

Недавно THR со ссылкой на источники сообщил, что Universal ведет активные переговоры с Фрейзером и Рейчел Вайс об их возвращении в «Мумию-4». Грядущий проект позиционируется не как перезапуск, а как прямое продолжение, которое будет игнорировать события третьего фильма, «Мумия: Гробница императора драконов» (2008), где роль героини Вайс исполнила Мария Белло.

Над новым фильмом, по данным издания, будут работать Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, известные под общим псевдонимом Radio Silence. Дуэт прославился успешным перезапуском серии «Крик». Сценарий грядущего сиквела написал Дэвид Коггшолл.

Оригинальный фильм «Мумия» (1999) Стивена Соммерса стал кассовым хитом, собрав более 420 млн долларов в прокате и породив целую медиафраншизу.

