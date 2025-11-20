Netflix показал новый отрывок из финального сезона «Очень странных дел»

«Господин», «зайка», «кожаный» — как россияне просят «Алису AI» называть их и почему
Британский астроном открыл шесть новых созвездий и назвал их в честь закусок
Вышел новый трейлер хоррора «Возвращение в Сайлент-Хилл». Премьера в России — 22 января 2026 года
Среди российских молодоженов вырос спрос на прокат лимузинов и выступления кавер-групп
Charli XCX на сцене и за кулисами в трейлере фильма «Момент»
Тальков был убит из нагана 1895 года
Сериал «Задание» с Марком Руффало продлили на второй сезон
Звезда «Сумерек» подрался с прохожим в центре Петербурга
Московский еврейский кинофестиваль пройдет в столице с 7 по 14 декабря
Количество владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries выросло на 62% за год
За последний месяц в Диснейленде во Флориде умерли 5 человек
Роман Стивена Кинга «Оно» исчез с крупных российских маркетплейсов и из книжных магазинов
Рэйф Файнс и Эль Фэннинг в дебютном трейлере «Голодных игр: Рассвет жатвы»
Количество книжных магазинов в России уменьшилось на 11%
Трейлер лайв-экшна «Моана» стал вторым самым просматриваемым в истории Disney
«Жуткое оригами»: показываем финальный локализованный трейлер «Крипера»
Новый триллер с Гленом Пауэллом получил дату премьеры
Фонд «Второе дыхание» провел съемку в рамках акции «Куртка бабушке зимой»
Вышел трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
С 1 марта алкоголь в общепите во дворах Подмосковья можно будет купить только в течение двух часов
Американскую «Игру в кальмара» начнут снимать в 2026 году
38% зумеров считают себя поколением, которое привносит новые ценности на рынок труда
Сеть магазинов одежды Modis собирается подать на банкротство
Две утраченные композиции Баха исполнили впервые за 320 лет
Режиссер «Истории игрушек-5» Эндрю Стэнтон считает, что у франшизы нет предела для продолжений
Суд отклонил иск о сексуализированном насилии к Вину Дизелю из‑за юридического вопроса
«Яндекс» проводит эксперимент по развитию сознания у ИИ
Джонатан Бейли написал письмо самому себе в прошлом

Netflix показал новый отрывок из финального сезона «Очень странных дел»

Фото: Netflix India

На YouTube-канале «Netflix India» вышел новый отрывок из пятого и финального сезона сериала «Очень странные дела». В ролике показали тренировку Одиннадцатой (Милли Бобби Браун).

Премьера первой части запланирована на 26 ноября, а второй — на 25 декабря. Финальный эпизод покажут 31 декабря.

Видео: Netflix

Согласно синопсису, главные герои ищут Векну, но он исчез. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться.

Над финальным сезоном работали Мэтт и Росс Дафферы, а также Фрэнк Дарабонт («Побег из Шоушенка», «Зеленая миля»). Он снял два эпизода. В пятом сезоне снимался весь актерский состав сериала. Звезда «Терминатора» Линда Гамильтон тоже получила роль в «Очень странных делах»: она сыграла доктора Кей.

Недавно в СМИ появилась информация, что Милли Бобби Браун якобы подала жалобу на коллегу по сериалу «Очень странные дела» Дэвида Харбора. Актриса обвинила его в «издевательствах и преследовании». Однако подтверждения этой информации ни от стримингового сервиса, ни от актеров не было.

На премьере финального сезона «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор  обнимались, смеялись и вместе позировали фотографам. Позже Браун заявила, что рада была поработать с Дэвидом Харбором.

Недавно Netflix показал первые 5 минут нового сезона «Очень странных дел». Согласно ролику, перед финалом зрителей вернут в 6 ноября 1983 года — день исчезновения Уилла Байерса.

Расскажите друзьям