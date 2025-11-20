Netflix показал новый отрывок из финального сезона «Очень странных дел»

На YouTube-канале «Netflix India» вышел новый отрывок из пятого и финального сезона сериала «Очень странные дела». В ролике показали тренировку Одиннадцатой (Милли Бобби Браун).
Премьера первой части запланирована на 26 ноября, а второй — на 25 декабря. Финальный эпизод покажут 31 декабря.
Согласно синопсису, главные герои ищут Векну, но он исчез. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться.
Над финальным сезоном работали Мэтт и Росс Дафферы, а также Фрэнк Дарабонт («Побег из Шоушенка», «Зеленая миля»). Он снял два эпизода. В пятом сезоне снимался весь актерский состав сериала. Звезда «Терминатора» Линда Гамильтон тоже получила роль в «Очень странных делах»: она сыграла доктора Кей.
Недавно в СМИ появилась информация, что Милли Бобби Браун якобы подала жалобу на коллегу по сериалу «Очень странные дела» Дэвида Харбора. Актриса обвинила его в «издевательствах и преследовании». Однако подтверждения этой информации ни от стримингового сервиса, ни от актеров не было.
На премьере финального сезона «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор обнимались, смеялись и вместе позировали фотографам. Позже Браун заявила, что рада была поработать с Дэвидом Харбором.
Недавно Netflix показал первые 5 минут нового сезона «Очень странных дел». Согласно ролику, перед финалом зрителей вернут в 6 ноября 1983 года — день исчезновения Уилла Байерса.