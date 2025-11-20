«Господин», «зайка», «кожаный» — как россияне просят «Алису AI» называть их и почему
Британский астроном открыл шесть новых созвездий и назвал их в честь закусок

Фото: Niclas Lundin/Unsplash

Астроном Марк Томпсон обнаружил над Великобританией шесть новых созвездий. Их он назвал в честь вкусных блюд для вечеринок, пишет Daily Mail.

Созвездия получили названия:

— «The Sausage Roll» (Сосиска в тесте);
— «The Chicken Nugget» (Куриный наггетс);
— «The Prawn Ring» (Кольцо из креветок);
— «The Pig in Blanket» (Свинья в одеяле); 
— «The Cheese on a Stick» (Сыр на палке);
— «The Mini Pizza» (Мини-пицца).

«Теперь над головой мерцает целый праздничный шведский стол», — пошутил ученый.  20 ноября, в день «микронолуния» у жителей Земли будет больше шансов увидеть небесные деликатесы — в этот день сформировались идеальные условия для наблюдения за звездами.

В конце октября москвичи могли увидеть комету C/2025 A6 (Lemmon), которая последний раз пролетала рядом с Землей около 1350 лет назад (в VII веке). 21 октября комета максимально приблизилась к Земле, пройдя на расстоянии менее 90 млн километров.

