One Media представила трейлер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл». Картина выйдет в России 22 января 2026 года, прокатчиком выступит «Вольга».
Сюжет ленты основан на второй части видеоигровой серии Silent Hill. Новая экранизация расскажет о Джеймсе — мужчине, получившем загадочное письмо спустя три года после смерти любимой жены Мэри. В нем умершая женщина приглашает его в Сайлент-Хилл. Вскоре Джеймс находит таинственный город, полный невыразимых ужасов. Фигуры знакомых и незнакомых людей уводят его все глубже в сердце этого жуткого места, заставляющего сомневаться в своей реальности и угрожающего гибелью.
Автором сценария и режиссером ленты стал Кристоф Ганс, снявший в 2006 году первый фильм «Сайлент-Хилл». Главные роли исполнили Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон. За музыку отвечает композитор Акира Ямаока.
Премьерные показы в России хотят устроить на «Фандом Фесте», который пройдет 22–23 ноября, и московском Comic Con, который намечен на 12–14 декабря. Мировая премьера ленты состоится 23 января — на следующий день после выхода в России.