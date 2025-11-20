Среди российских молодоженов вырос спрос на прокат лимузинов и выступления кавер-групп

Сервис поиска специалистов «Профи.ру» и ювелирный бренд Sokolov выяснили, какие тренды были популярны у молодоженов летом 2025 года. Данные исследования компания публикует «Афиша Daily».
Чаще всего этим летом свадьбы играли в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. По данным Sokolov, именно в этих городах было продано наибольшее количество обручальных колец. По динамике продаж обручальных колец с бриллиантами лидируют Ростов-на-Дону (+39%), Краснодар (+33%) и Нижний Новгород (+18%).
«В этом году мы наблюдаем возвращение интереса к классическим решениям с современным акцентом. Белое золото и бриллианты снова на пике популярности — молодожены выбирают обручальные кольца, которые сочетают традиционную символику с актуальной эстетикой», — рассказала Елена Ракутина, директор по разработке нового продукта Sokolov.
Среди свадебных развлечений аналитики «Профи.ру» зафиксировали рост спроса на прокат лимузинов (+106%), оформление фотозон на выездных церемониях и банкетах (+44%), услуги аниматоров (+39%) и выступления кавер-групп (+39%). «После нескольких лет экономии и камерных форматов молодожены снова готовы инвестировать в эмоции: эффектная поездка на лимузине, оригинальные фотозоны и живая музыка», — пояснила Мария Сафонова, руководитель отдела поискового маркетинга «Профи.ру».